PIQUETEROS ADVIERTEN QUE HABRÁ CONFLICTOS CON ZDERO: «LE GUSTE O NO, TIENE QUE HABLAR CON NOSOTROS»

El piquetero y referente de movimientos sociales en Resistencia, «Tito» López, afirmó que el gobernador electo Leandro Zdero debe dialogar con su sector antes del 10 de diciembre debido a que después «será muy tarde» y «ya salen todos de vacaciones».

López dijo que Zdero debe ratificar si atenderá o no al sector de los movimientos sociales ya que, consideró, también forman parte de la sociedad.

«Es tarde para hablar el 10 de diciembre porque tendría que organizar qué es lo que va a hacer el año que viene…si es que nos va a atender, o no nos va a atender, o cómo va a seguir. Yo no lo amenacé, si Leandro Zdero dice que no va a haber nada para nadie, entonces tiene que decir que no va a haber nada para nadie, que no va pagar la pauta publicitaria ni a los proveedores del Estado», dijo.

Luego, afirmó que el sector de los movimientos sociales conforma la sociedad y se comparó con entidades organizadas como la iglesia, comerciantes pertenecientes a las Cámaras de Comercio, al sector de la producción y el campo.

Consultado acerca del accionar de las entidades piqueteras en caso de que el gobernador electo decida no dialogar o negociar ningún pedido, «Tito» López contestó: «Si no, que no hable con nadie. Nos organizaremos, como nos organizamos con Rozas, con Nikisch, con Peppo, con Capitanich. Nos vamos a organizar».

«Lo que yo quiero que se entienda es que somos parte de la sociedad. Si él dice que no estamos, vamos a pelear para estar. No tenemos ninguna expectativa, sabemos que no viene a gobernar para nosotros», dijo y advirtió: «Sabemos que va a haber conflicto. No sólo nosotros vamos a estar en la calle, van a estar otros sectores. Cuando dice que va a achicar el Estado quiere decir que va a dejar gente afuera».

Respecto a si él en particular tiene alguna objeción con el gobierno de Zdero, el referente indicó: «Creo que no va a tener solamente una diferencia para dialogar conmigo, sino que no va a dialogar con nadie, va a haber conflicto con todos. Somos parte de la sociedad, les guste o no».

