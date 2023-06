PIERRI SOBRE EL CASO CECILIA: «QUE NADIE MISERABLEMENTE QUIERA UTILIZAR POLÍTICAMENTE A LA MADRE»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El reconocido penalista calificó al caso como “una cuestión criminal, de la justicia” y solicitó cuidar a Gloria. “Yo no puedo hablar de impunidad cuando tengo una causa con siete detenidos. Segundo, los tiempos procesales, en cuanto se van agotando, son los normales”, sostuvo.

El reconocido penalista Miguel Ángel Pierri destacó la labor del Ministerio Público Fiscal, rechazó de plano los comentarios sobre impunidad, solicitó se respeten los tiempos judiciales y se evite la politización en el caso Cecilia Strzyzowski. Así lo manifestó el profesional que llegó al Chaco como asesor y tiene como abogado asociado a su estudio a Gustavo Briend, querellante en representación de Gloria Romero, la madre de la joven chaqueña desaparecida desde el 1 de junio.

Pierri mantuvo un diálogo telefónico con La Radio, oportunidad en la que describió el desarrollo de la causa judicial y calificó como “positivo” el trabajo de los fiscales, al asegurar que “es la primera vez que yo veo un grupo de fiscales que informa a la comunidad”. A su vez, coincidió con las palabras vertidas ayer durante la conferencia de prensa por el procurador general Jorge Canteros al recordar que el próximo martes “seguramente por lo que tiene conectada la investigación y la responsabilidad provisoria que tiene acreditado, les va a convertir en prisión preventiva” a los siete detenidos imputados por el presunto femicidio de Cecilia. Sin embargo, aclaró que aún no sabe cómo “va a ser la calificación”, pero auguró que “va a ser muy dura”.

“No veo ningún acto de impunidad”

Durante la entrevista radial, Pierri dedicó un párrafo especial para referirse a la cuestión de la “impunidad en el caso”. Al respecto, el asesor letrado fue contundente y aseguró: “Yo no puedo hablar de impunidad cuando tengo una causa con siete detenidos. Segundo, los tiempos procesales, en cuanto se van agotando, son los normales”. “Veo intensa actividad, con fiscales trabajando en el terreno, donde se allana, donde se pesquisa, donde se investiga. Muchos de los fiscales que yo veo en otros casos están en su escritorio; a éstos no lo vi ahí”, ponderó.

Más adelante, Pierri comentó que por su experiencia, hace un trabajo de asesor: “No fui a hacer política”, aseguró. Y amplio´: “Yo no hago política, no conozco al gobernador, no conozco a los ministros. Así que realmente no coincido con esta apreciación (sobre impunidad)”.

“Sí hay gente que va a ser política y cuiden mucho a Gloria, cuídenla mucho a ella, que realmente la tienen que cuidar porque su mujer está sola. Y que realmente -como les decía recién un colega de ustedes-, que nadie miserablemente la quiera captar políticamente”, advirtió. “Esto es una cuestión criminal, es una cuestión de la justicia”.

“En Buenos Aires también me lo plantearon y me dijeron en Chaco, hay impunidad. Yo les decía, pero ¿cómo puede haber impunidad si hay siete detenidos? Además no he visto ningún acto del Ministerio Público Fiscal que conlleve a salvar a nadie, a rescatar a nadie”, concluyó el penalista.

Fiscala de género solvente y preparada

“Me encontré con una fiscal de género (NdR: Nelia Velázquez) que tomó la denuncia y la vi con tan solvencia y preparación que obviamente la felicité. Después tuve contacto con otra fiscal del mismo equipo de trabajo No coincido con esa apreciación, con todo respeto. No sé quién dijo que hay impunidad en el Chaco, pero sostenerlo es un acto de irresponsabilidad”, manifestó el profesional con más de 40 años en la materia.

“Dejen trabajar a los abogados defensores, dejen trabajar al Ministerio Público Fiscal y, sinceramente, ahí no veo ningún acto de impunidad. Además esto lo va a juzgar un Tribunal Popular, los ciudadanos. Y yo he visto una sociedad inquieta, sociedad que tampoco debe ser usada políticamente. Por eso cuando me dicen, ¿podemos ir a juicio antes de las elecciones?, ¿Cuál es el tema? ¿A que ir a juicio cuando se debe ir? Mi experiencia y frente a un legajo tan complejo, con imputados, con apelaciones, con pruebas pendientes, con resoluciones de Cámaras, me indica que no; que no van a llegar antes de las elecciones. Se va a llegar cuando se les va a llegar; lo que se debe buscar es justicia, que aquellos que cometieron este crimen, paguen frente a la ley penal con todas las garantías”, concluyó el abogado asesor.

Así cerró: “Para mí el que cometió este crimen no es militante de ningún lugar: es un asesino y punto. Está el Ministerio Público Fiscal trabajando, hay jueces que van a instar una Resolución, hay defensores trabajando, hay abogados querellantes de nota de la provincia y nosotros hemos ido a asesorar. La justicia está trabajando, déjenla trabajar, respeten los tiempos judiciales”.

