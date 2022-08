PIDIERON LA DETENCIÓN DE RAÚL ACOSTA, DENUNCIADO POR ABUSO SEXUAL POR DOS HERMANAS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

El abogado Francisco Belle asumió la representación de las dos hermanas que acusaron a Raúl Policarpo Acosta, ex funcionario de Sameep entre otros cargos, de abuso sexual con acceso carnal (tres hechos) respecto a una mujer y abuso sexual simple (tres hechos) en concurso real con abuso sexual con acceso carnal sobre la otra. Horas después de asumir la querella, el representante pidió la inmediata detención del dirigente.

Belle justificó su pedido explicando que hay «peligro de fuga» de Acosta: «Se encuentra imputado y la expectativa de pena podría llegar a los 30 años, indudablemente el imputado en autos, dispone de infinitos medios económicos y contactos políticos que podrían coadyuvar en su fuga, entorpecimiento de la investigación y de los fines del proceso».

Cabe destacar que el miércoles 13 de julio, la fiscal penal N°15, Vanesa Fontenina, firmó el requerimiento de elevación a juicio por jurados contra Acosta.

También sumó como argumento el «gran caudal de personas que maneja este político primera línea con el que fácilmente se puede amedrentar, perseguir y cazar a las víctimas y testigos».

EL HECHO

Todo comenzó en noviembre del 2021, cuando dos hermanas denunciaron públicamente los hechos vividos con Acosta, que en ese momento se desempeñaba en Sameep, lugar de donde fue corrido. Pero las chicas manifestaron que los abusos ocurrieron entre los años 2018 y 2019, cuando el acusado era subsecretario de Participación Ciudadana.

En el documento de elevación a juicio, se repasa que Acosta, en tres oportunidades abusó sexualmente a una de las chicas, mientras él le decía «yo soy el único que puedo darte todo, además de plata, placer, y no salgas a decir nada porque le voy a cortar el culo a todos, sacarle las becas y dejarlos en la calle, pensá en ellos no seas egoísta, además sin mí no sirven para nada».

Mientras que a la otra hermana también en una de las ocasiones la llamó a su oficina «llaveó la puerta, guardó la llave» y concretó otros abusos. Acosta le manifestaba «si querés sacar la llave, sacá de acá, refiriéndose a su entrepierna», todo esto según el documento judicial.

En diciembre del 2021 Acosta declaró como imputado y dijo: «En principio niego el hecho que se me imputa, y aparte quiero aclarar que la denuncia lo que hace es desprestigiarme a mí y a mi partido que es el partido de la Concertación FORJA que presido yo, a raíz de una decisión discrecional con respecto a altas por bajas de beneficiarios de beca , circunstancia que será demostrada con las medidas probatorias que van a ofrecer mis abogados defensores». No dejó que se le realizó un perfil psicológico. El 27 de mayo de este año ratificó los dichos.

A modo de prueba, la fiscal Fonteina incorporó entre otras cosas las denuncias formuladas por las dos hermanas, más las declaraciones testimoniales de ambas. Además se recabaron otras testimoniales de testigos e informes psicológicos de las chicas denunciantes.

«Del análisis de los elementos probatorios incorporados en autos ha sido posible acreditar, con la probabilidad exigida en esta etapa del proceso, tanto la materialidad de los hechos como la autoría de los mismos por parte de Raúl Policarpo Acosta «, afirma Vanesa Fonteina en su requerimiento de elevación a juicio.

