PICANTE ADVERTENCIA DEL DIABLITO ECHEVERRI A BRASIL TRAS LAS CHICANAS EN EL SUDAMERICANO: «REVANCHA»

El Sudamericano Sub 20 terminó con Brasil como campeón, pero la rivalidad con Argentina no quedó en la cancha. Luego de que los juveniles del equipo verdeamarelo lanzaran varias chicanas tras su consagración, Claudio “Diablito” Echeverri respondió con contundencia y dejó en claro que la historia no está cerrada: “Nos dio bronca porque son provocadores. Cuando les ganamos 6 a 0 no les dijimos nada, y ahora ellos nos provocaron. Vamos a tener revancha en el Mundial”.