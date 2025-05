PEDRINI: «DIPUTADOS DE MILEI Y ZDERO ACTUARON CONTRA LOS JUBILADOS Y EL CHACO»

PÓRTICO MULTIMEDIOS: ENVÍANOS INFORMACIÓN, AUDIOS, MENSAJES AL 3644-688080/3644-404921

El diputado nacional por el Chaco, Juan Manuel Pedrini denunció que legisladores alineados con el presidente Javier Milei y el gobernador chaqueño Leandro Zdero dejaron sin quórum a la Cámara baja, frustrando el tratamiento de un proyecto clave para el sistema previsional argentino.

“El bloque de Milei y Zdero actuó directamente contra los jubilados y contra el Chaco”, afirmó Pedrini, al referirse a la sesión en la que se iban a debatir tres puntos centrales: la continuidad de la moratoria previsional, un aumento de emergencia para jubilaciones y pensiones, y una compensación financiera mensual a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

El legislador Justicialista advirtió que, sin moratoria, sólo una de cada diez mujeres argentinas podrá acceder a la jubilación, y apenas tres de cada diez hombres.

“No se trata de personas que no trabajaron, sino de trabajadores a quienes sus empleadores no les hicieron los aportes correspondientes”, subrayó. Y agregó: “Este gobierno hizo una moratoria para evasores, pero no para los trabajadores”.

El proyecto también incluía un aumento excepcional del 7,2% en las jubilaciones y la elevación del bono previsional de $70.000 a $115.000, con un mecanismo de actualización mensual según el costo de vida.

Además, la iniciativa preveía que la ANSES transfiriera mensualmente a las provincias con sistemas previsionales propios, como el Chaco, el 12% del déficit anual del año anterior. “Se privó al InSSSeP de recursos fundamentales para sostener nuestro sistema previsional, que ya se encuentra en una situación crítica”, remarcó el legislador chaqueño.

Relacionado