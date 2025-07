PEDRINI APUNTÓ CONTRA EL GOBIERNO NACIONAL: “SE QUEDARON CON RECURSOS QUE SON DE TODOS LOS ARGENTINOS”

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El diputado nacional por el Chaco, Juan Manuel Pedrini, advirtió sobre la “opacidad” en la administración del impuesto sobre los combustibles líquidos y criticó al Gobierno nacional por la falta de obras en todo el país. “Se quedaron con recursos que son de todos los argentinos y que por ley deben destinarse a infraestructura”, afirmó.

Pedrini preside la Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación de la Aplicación de las Normas Tributarias, desde donde se hizo un pedido formal al Ejecutivo para que detalle el destino de los fondos recaudados por ese tributo. “No tenemos información oficial sobre cuánto se recaudó, ni cómo ni dónde se ejecutó ese dinero. La transparencia no puede ser opcional”, remarcó.

En ese contexto, la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales, presidida por el diputado chaqueño decidió citar a funcionarios clave para el 5 de agosto para que expliquen qué ocurrió con los fondos del impuesto a los combustibles líquidos, entre ellos al secretario de Hacienda, Carlos Guberman; al titular de ARCA, Juan Alberto Pazo; y al administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

El legislador chaqueño señaló que el impuesto a los combustibles tiene asignaciones específicas por ley, como el financiamiento de obras viales a través de Vialidad Nacional, el mantenimiento de rutas y la inversión en infraestructura energética. “Hoy no se ve ninguna obra de envergadura en marcha. Ni rutas, ni viviendas, ni gasoductos. El ajuste es brutal y se hace a costa del desarrollo federal”, denunció. En ese sentido, Pedrini advirtió que “el pueblo no soporta más sacrificios” y sostuvo que “los fondos que el Estado nacional recauda deben volver en obras y servicios, no pueden quedar encerrados en un modelo que beneficia a unos pocos”.

Finalmente, insistió en que el Congreso tiene la responsabilidad de controlar el uso de los recursos públicos.

“Vamos a seguir exigiendo respuestas, porque detrás de cada peso mal administrado hay una obra que no se hizo, una ruta que no se arregló o una familia que sigue esperando su casa”, concluyó.

