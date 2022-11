PAULO LONDRA CANTARÁ LA CANCIÓN OFICIAL DEL MUNDIAL 2022

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Como cerveza oficial de la Copa Mundial de la FIFA y sponsor de Leo Messi, Budweiser se alió al cantante argentino Paulo Londra y juntos presentaron el tema “The World is Yours to Take”, que será parte de la banda sonora oficial del Mundial de Qatar 2022.

La canción es un remake del hit “Everybody wants to rule the world” del grupo inglés Tears for Fears y busca inspirar a los fanáticos a luchar por sus sueños, ignorar a los detractores y dar el máximo de sí mismos para perseguir sus objetivos, sin importar el túnel que tengan que atravesar para perseguirlos.

Además, cuenta con la participación del rapero norteamericano Lil Baby. El tema ya se encuentra disponible en la playlist oficial de Budweiser Argentina en Spotify.

“Desde Budweiser, estamos orgullosos de presentar junto a Paulo Londra el tema oficial de este mundial, tan especial para todos los argentinos. Con su historia de superación personal, Paulo representa la energía y el mensaje que intentamos transmitir como marca. Desde que saltó a la fama en 2017 cumple su sueño de hacer y vivir de la música, abriéndose camino para llegar a fanáticos de todo el mundo”, señaló Juan Giovaneli, director de marca Budweiser Argentina.

“Con este lanzamiento, reforzamos nuestro compromiso de llevar al mundial a las manos de todos los consumidores y permitirles a los fanáticos disfrutar al máximo del mayor evento futbolístico del mundo, de la mano de Budweiser”, agregó.

Asimismo, “The World is Yours to Take” de Paulo Londra también fue el tema elegido por la marca para acompañar su nueva campaña global protagonizada por Messi, Neymar y Raheem Sterling.

