PATRULLA PREVENTIVA  LO ATRAPARON POR AGREDIR A SU PAREJA

Ocurrió esta siesta en Resistencia.

Los agentes de la división Patrulla Preventiva circulaban por la ciudad cuando, por calle Colón al 3500, demoraron a un hombre de 34 años que agredió a su pareja de 40. Los efectivos procedieron a la conducción inmediata del sospechoso y la fiscalía ordenó su aprehensión.

El hombre ahora enfrenta una causa por “supuestas lesiones en contexto de violencia de género”. Quedó alojado en la comisaría Séptima Metropolitana.

