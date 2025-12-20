MATKOVICH CONVOCÓ DE MANERA URGENTE A LA ESTRUCTURA DEL ESTADO MAYOR DE LA POLICÍA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La reunión tuvo lugar en la Jefatura de Policía, donde se realizó un balance de los dos años de gestión y se brindaron lineamientos y pautas de trabajo para la conducción policial.

El jefe de Policía, comisario general (R) Fernando Javier Romero, fue enfático al referirse a los hechos ocurridos recientemente con efectivos policiales y aseguró que “no dañan la moral institucional”. Asimismo, dejó un mensaje claro a la conducción policial al señalar: “Los delincuentes tienen que estar tras las rejas, tengan o no uniforme, y los buenos policías van a trabajar para limpiar la imagen de la institución”.

Todo esto se da en el marco del permanente proceso de mejora institucional y con el firme objetivo de fortalecer la seguridad en toda la provincia. En ese contexto, la cúpula policial dispuso una serie de cambios en diferentes áreas y unidades territoriales.

Matkovich explicó que las medidas forman parte de un reordenamiento estratégico destinado a optimizar el servicio policial, incorporar nuevas ideas y brindar un aire renovado a la estructura operativa. La finalidad es consolidar un modelo de trabajo más eficiente, proactivo y cercano a la comunidad, garantizando así mayor seguridad para la ciudadanía.

