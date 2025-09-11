PATRULLA PREVENTIVA DOS DETENIDOS CON UNA GARRAFA Y UN ANAFE SUSTRAÍDOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Ambos fueron detenidos.

Esta mañana, en Villa Facundo de Resistencia, los agentes de la división Patrulla Preventiva demoró a dos hombres, uno de 31 y otro de 19, que circulaban por la calle Haití con una garrafa, y un anafe a gas de dos hornallas. Ninguno pudo esclarecer la procedencia de los bienes y fueron demorados después de que un hombre declarara las pertenencias como suyas.

El ciudadano de 28 años radicó la formal denuncia por la sustracción de sus pertenencias, por lo que los dos demorados fueron detenidos y todo lo incautado fue devuelto al denunciante.

