PATRICIA BULLRICH SOBRE EL DISPARO A LA CABEZA A PABLO GRILLO: «EL GENDARME CUMPLIÓ CON EL REGLAMENTO»

En una conferencia realizada hoy, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó los detalles de la denominada «Ley Antibarras», una iniciativa que busca encuadrar y tipificar los delitos cometidos por las barras bravas, definiéndolas como una «organización criminal». La ley, que ya fue enviada a la Cámara de Diputados y firmada por el presidente Javier Milei, amplía el marco legal para combatir no solo la violencia en los estadios, sino también los «negociados» que rodean a estas organizaciones.

El anuncio se produce en el contexto de las derivaciones que se sucedieron tras los violentos incidentes sucedidos el miércoles pasado, cuando en la tradicional marcha de los jubilados, se sumaron hinchadas de fútbol, y se produjo una batalla campal entre estos y las fuerzas de seguridad.

«Esta es una ley que lo que hace es encuadrar a las barras y tipifica los delitos de estas barras bravas, y lo hacen como un tipo de asociación ilícita especial, una organización criminal», explicó Bullrich durante su exposición. La ministra recordó que la ley de violencia en los espectáculos públicos, vigente desde hace años, ya permitía impedir el ingreso a los estadios de personas con antecedentes violentos. «Hoy tenemos en nuestro registro unas 15.000 personas que han tenido acciones violentas y que están impedidas de entrar en las canchas de Argentina», detalló.

Sin embargo, la nueva legislación va más allá. No solo se enfoca solo en los delitos cometidos durante los espectáculos deportivos, sino que también castiga a quienes financian o facilitan las actividades de las barras. «Castigamos todos aquellos mecanismos que lo que hacen es generar un tipo de financiamiento y en muchos casos está avalado por las conducciones de los clubes», afirmó Bullrich. Además, se sancionará a los dirigentes que faciliten entradas, alquilen micros o permitan el ingreso de armas a los estadios.

«Todo esto está dentro de una figura que es la Asociación Ilícita del Fútbol y esto le cabe también a los organizadores de espectáculos«, señaló la ministra. Bullrich destacó que, en numerosas ocasiones, se encontraron armas de fuego, armas blancas y otros elementos peligrosos en los estadios, lo que evidenció fallas en los controles de seguridad.

La «Ley Antibarras» se enmarca en una serie de medidas impulsadas por el Ministerio de Seguridad para combatir la violencia en distintos ámbitos. «Habiendo votado hace pocos días la ley antimafia que va contra las organizaciones criminales, contra las mafias, contra el crimen organizado, nos permite avanzar sobre un tipo de violencia y un tipo de organización que le hace muy mal a la Argentina», sostuvo Bullrich.

La ministra también hizo hincapié en el mecanismo de inhabilitación administrativa, que impide el ingreso a los estadios de personas imputadas o con conductas violentas. «Esta autoridad que antes, hace unos años, estaba en cabeza de los clubes, ya hace bastantes años, desde el 2016, que está en cabeza del Estado, lo que hace que los clubes no tengan excusas para que estas personas puedan violar esta ley», explicó.

Bullrich recordó que, en caso de condena, los implicados enfrentarán penas según la gravedad de los delitos cometidos. «Cuando esto es en el marco de la barra, se crea esta figura especial de la asociación ilícita futbolística«, agregó.

La ministra también abordó el problema de las barras bravas en las categorías inferiores del fútbol, donde muchas veces toman el control directo de los clubes. «Vemos como un enorme problema el hecho de que en las categorías inferiores del fútbol muchas barras bravas están tomando la conducción directa de estos clubes, y esto representa una enorme situación de peligro y de violencia», afirmó.

A pesar de los avances, Bullrich reconoció que aún queda mucho por hacer. «El año pasado fue el año con más nivel de personas que no pudieron entrar a las canchas, con más derecho de admisión, con más capturas, el año más importante hasta el director que ha llevado adelante toda esta tarea. Pero eso no alcanza», admitió.

La «Ley Antibarras» también busca desarticular los «negociados» que surgen entre las barras y las conducciones de los clubes, como la venta ilegal de entradas y camisetas. «Prohibirle la entrada a la cancha implica desarmar esta lógica de estos negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras», explicó Bullrich.

Finalmente, la ministra destacó que la violencia en el fútbol ha disminuido en los últimos años, pero insistió en la necesidad de seguir avanzando. «Antes había entre 40 y 50 muertos en fútbol, ese número ha bajado de manera sustancial, así que nosotros creemos que esta ley va a seguir bajando la violencia en el caso del fútbol», concluyó.

La respuesta de Bullrich sobre lo sucedido con Pablo Grillo

Durante la conferencia, Bullrich también respondió a las preguntas sobre el incidente ocurrido el miércoles pasado, cuando el fotógrafo Pablo Grillo resultó herido por un tubo de gas lacrimógeno disparado por un gendarme durante una manifestación. La ministra defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y desmintió que el disparo haya sido directo a la cabeza de Grillo.

«Las reconstrucciones que están haciendo son reconstrucciones que no cumplen con los protocolos que tienen las fuerzas de seguridad, que los análisis que hacen son análisis que no son rigurosos, que el disparo no fue directo a la cabeza, que eso no es verdad, ni siquiera podría haber sido por la distancia en la que estaba», afirmó Bullrich.

La ministra explicó que el gendarme actuó de acuerdo con los protocolos de Gendarmería Nacional. «El disparo fue hecho de acuerdo al protocolo que tiene la Gendarmería Nacional Argentina, en su página 407, que dice que existe un mecanismo donde el efectivo debe ejecutarlo en forma oblicua hacia el suelo«, señaló. Bullrich agregó que el proyectil rebotó en el suelo y luego impactó en un cartel en llamas, lo que provocó la desviación que hirió a Grillo.

«Lamentablemente, esa desviación de ese cartel pega sobre la cabeza, por eso no tenemos el material que le pegó a Pablo Grillo en la cabeza, no sabemos si fue el mismo cartucho o si fue el pedazo de metal«, explicó.

Bullrich también criticó a quienes, según ella, intentan «dar vuelta la verdad» y responsabilizar al gendarme en lugar de enfocarse en los manifestantes violentos. «Querer ahora circunscribir a un gendarme la destrucción total y absoluta cometida por aquellas personas que fueron a romper, destruir a la Argentina y volver a la situación anterior donde tenían la calle ganada y eran los dueños y señores, eso es el hecho importante», afirmó.

Durante la conferencia, Bullrich también respondió a preguntas sobre la próxima marcha convocada y las críticas de la oposición que exigen su renuncia. Ante la consulta sobre si el gobierno cambiará el operativo de seguridad para evitar incidentes como los ocurridos la semana pasada, Bullrich fue contundente: «Nosotros no vamos a hablar del operativo porque es un tema que debe tener rigurosidad y no vamos a contar qué vamos a hacer para contarle a los violentos cuáles van a ser las estrategias que el Estado Nacional va a tener».

La ministra reiteró su postura de defensa de las instituciones y responsabilizó a los manifestantes violentos por los disturbios. «Habría que preguntarle a los violentos y a los que apañan a los violentos si van a hacer lo mismo», afirmó. Bullrich destacó que las fuerzas de seguridad actuaron en respuesta a actos de violencia, como el lanzamiento de piedras y la destrucción de bienes públicos. «Parece que todo eso no tuviera ninguna importancia», agregó, refiriéndose a los ataques contra patrulleros y efectivos.

Respecto a los pedidos de renuncia por parte de dirigentes de la oposición, Bullrich no entró en detalles, pero reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia y la sociedad. «Nosotros vamos a defender siempre al pueblo de la nación, la democracia y las instituciones», sostuvo.

Investigación sobre el incidente con Pablo Grillo y presencia de un juez en la próxima marcha

Ante la pregunta sobre si las observaciones que hizo respecto al incidente con el fotógrafo Pablo Grillo eran personales o producto de una investigación interna, Bullrich aseguró que su cartera está revisando todas las evidencias disponibles. «Estamos mirando desde el miércoles toda escena, toda foto, toda circunstancia», afirmó.

La ministra defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y criticó la falta de atención mediática hacia la violencia de los manifestantes. «Parece que siempre la Argentina se apunta contra las fuerzas de seguridad», señaló. Bullrich también destacó que el protocolo de Gendarmería fue respetado y que el recurso presentado por el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) fue rechazado.

Sobre la presencia del juez federal Matías Cormick. en la próxima marcha, Bullrich se mostró a favor de la medida. «Me parece excelente que el juez vaya a terreno, y también lo invitamos al centro de monitoreo para que vean cómo se desarrollan las acciones», afirmó. La ministra expresó su esperanza de que la próxima manifestación sea pacífica y reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana.

Finalmente, Bullrich criticó la decisión de la jueza Karina Giselle Andrade, quien liberó a varios detenidos durante los incidentes del miércoles pasado. «Hoy el Ministerio de Seguridad le presentó una denuncia penal y se presentó frente al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, porque nosotros queremos jueces que defiendan a la comunidad», concluyó.