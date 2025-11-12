PATRICIA BULLRICH OFICIALIZÓ LA CREACIÓN DE LA CARRERA DE «INVESTIGADOR DE DELITOS PARA PROFESIONALES»
La ministra de Seguridad ya había adelantado la creación del Departamento Federal de investigaciones, a imagen y semejanza del FBI estadounidense y hasta había utilizado la misma estética de la convocatoria de voluntarios en ese país para combatir en la Segunda Guerra Mundial.
“El derecho a usar el uniforme y armamento recién se le conferirá al finalizar este período y obtener el respectivo nombramiento”, luego de haber superado todas las etapas, durante un lapso de 9 meses, y obtengan el nombramiento correspondiente recibirán atribuciones plenas.
El diseño de la Carrera de “Investigador de Delitos para Profesionales” apunta a alcanzar el objetivo de actualizar el perfil y jerarquía de los cuadros superiores, sumando profesionales con conocimientos altamente especializados a la prevención e investigación del delito complejo.
Además de los títulos universitarios, se prevén incentivos específicos y características diferenciales en la formación para facilitar la integración institucional de estos profesionales al cuadro superior de la Policía Federal Argentina.
Se creó en paralelo un Programa de Jerarquización y Profesionalización para Subalternos, destinado al personal en actividad que acredite formación superior y una trayectoria comprobable en las áreas de Investigaciones contra el Narcotráfico, Investigaciones Federales o Inteligencia Criminal.
Para ambos procesos de incorporación, el Comité de Selección Interinstitucional determinará el cupo anual, las prioridades de perfiles profesionales y las pautas del protocolo de ingreso específico.