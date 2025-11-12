PATRICIA BULLRICH LE PIDIÓ A VICTORIA VILLARRUEL QUE «NO BOICOTEE» A LA LIBERTAD AVANZA EN EL SENADO

Patricia Bullrich está a menos de un mes de asumir su banca en el Senado como parte del oficialismo, y una vez en el hemiciclo se encontrará cara a cara con la titular de la Cámara alta del Congreso, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. El momento será crucial dado el avance de una y el retroceso de la otra en relación al Presidente y su entorno.

«La relación es una relación que ha sido, digamos, de distancia entre el Gobierno y la Vicepresidente. De todo el Gobierno, porque a mí ahora me toca un rol institucional y lograr que el Senado funcione ayudando a las ideas que nosotros representamos, que son las ideas por las que ella está en ese lugar», sentenció esta semana la flamante senadora.

«Ese va a ser nuestro pedido: que nos ayude, no que nos boicotee«, agregó la todavía ministra de Seguridad de la Nación en declaraciones radiales.

«El viernes al mediodía tengo una reunión con ella. Me llamó el secretario parlamentario. Yo tengo que ir a hacer unos trámites (al Senado), presentar unas fotos y qué se yo, y me dijo que la Vicepresidenta quería hablar conmigo y voy a estar ahí», reveló.

«Si uno construye una mayoría el Presidente del Senado tiene que conducir. Prefiero que colabore, siempre es mejor que colabore, que nos haga las cosas más fáciles», reforzó Patricia Bullrich.