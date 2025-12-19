Párense de Manos 3: así fue el picante pesaje entre Manu Jove y Mariano Pérez

La tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez, se lleva a cabo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, con una impactante cartelera de peleas; y este viernes fue el turno de los pesajes, con un impactante cara a cara entre Manu Jove y Mariano Pérez.

El periodista de Blender y el influencer libertario protagonizarán uno de los combates más esperados. Al punto tal, que se vienen chicaneando desde hace meses, por lo que promete dar show… y al menos ya lo hicieron al momento del pesaje.

Los futuros «pugilistas» acusaron pesos casi similares, con 82,2 para Jove y 84,3 para Pérez. Mientras el libertario se mostró más sereno, el también cronista de TN pareció más provocador y hasta más corporal, al punto tal que tuvo que intervenir Rober Galati.