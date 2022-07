PARA EL FMI, LA SITUACIÓN DE ARGENTINA ES «MUY PREOCUPANTE»

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Luego del encuentro entre la ministra de Economía Silvina Batakis y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva y su comitiva, el organismo alertó que la situación económica de la Argentina es «muy preocupante».

Ante la «inflación desanclada», el economista del Fondo, Pierre-Olivier Gourinchas, aseguró que controlar el alza de precios debe ser “prioridad absoluta”, según dijo al responder la pregunta del diario La Nación en conferencia de prensa.

Gourinchas planteó sobre la escalada inflacionaria: “Creo que la cifra está por encima del 60% y las expectativas pueden seguir aumentando en lo que resta del año”.

En ese sentido, “la cuestión que se está debatiendo ahora es si la actual combinación de políticas es suficiente”. Por lo que “queda por ver si las políticas que se han implementado hasta ahora lo van a lograr, eso está por verse”.

“La Argentina tiene en este punto un proceso inflacionario que no está anclado. La inflación interanual en junio fue del 64% si no me equivoco. Hay expectativas de que podría aumentar aún más en el transcurso del año. Y, por supuesto, reducir la inflación a un nivel más estable, a un entorno macroeconómico más estable, tiene que ser la prioridad absoluta para el país. Queda por ver si las políticas que se han implementado hasta ahora lo van a lograr, eso está por verse. Sin duda, ese es el tema que hay que abordar de frente”, cerró.

Sobre la situación en el mundo Gourinchas reconoció que la economía “pronto podría estar tambaleándose al borde de una recesión global, solo dos años después de la última”, enfatizó, como consecuencia del “estancamiento” en los tres principales motores del mundo: Estados Unidos, China y la eurozona.

