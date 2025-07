PARA COMPRAR SIN SALDO Y SIN INTERESES, YA ESTÁ HABILITADO ADELANTO CHACO 24

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El servicio de NBCH no tiene costos y es sin intereses. Lo pueden utilizar activos y pasivos en comercios de todos los rubros en toda la provincia.

Con el objetivo de acompañar el consumo de las familias chaqueñas y en un esfuerzo por aliviar gastos, Nuevo Banco del Chaco pone a disposición el servicio Adelanto Chaco 24 sin intereses y sin costos adicionales para anticipar compras con tarjeta de débito en comercios de toda la provincia, antes de la acreditación de haberes.

Adelanto Chaco 24 se activa sin necesidad de hacer trámites. Está habilitado para clientes en situación normal: activos y pasivos provinciales, empleados de empresas del Estado, Ecom, Sameep y Secheep y empleados de empresas privadas que perciben sus haberes en la entidad.

Las compras no tienen intereses y se pueden realizar en comercios de todos los rubros como supermercados, almacenes, estaciones de servicios, restaurantes, farmacias e indumentaria, entre otros. El monto utilizado se descontará sin intereses con los haberes de agosto.

El disponible se puede consultar en la página web de Nuevo Banco del Chaco nbch.com.ar. Se debe ingresar en el menú Personas -> Préstamos -> Consultas de disponibles anticipos.

Este servicio de NBCH permite anticipar compras sin pagar intereses para que las familias chaqueñas puedan realizar sus consumos antes del cobro de haberes, sin intereses y sin costos adicionales. Es muy simple, se habilita automáticamente, no se debe realizar ningún trámite.

Para la red de comercios es como cualquier venta con tarjeta de débito, no se debe realizar ninguna acción o trámite adicional. El Adelanto Chaco 24 no tiene costos adicionales, comisiones o intereses y permite anticipar compras, en cualquier comercio que opere con la tarjeta de débito Chaco 24.

Una vez más, Nuevo Banco del Chaco se convierte en un aliado que está presente para respaldar a sus clientes en el día a día, con la tranquilidad de poder comprar y cubrir imprevistos, incluso cuando no tienen saldo disponible. Adelanto Chaco 24 es una herramienta automática y sin costo que respalda las compras cotidianas, sin intereses.

Relacionado