PAPELÓN FUERA DEL CONCEJO: SÁNCHEZ QUISO JUSTIFICARSE Y SUS PARES LO ACUSARON DE HACER UN «BOCHORNO»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Hace una semana el Concejo Deliberantante de Resistencia fue noticia nacional por un violendo episodio protagonizado por el concejal del CER, Ángel Sánchez, quien se enfrentó a los policías, se subió a un patrullero y desafió a las fuerzas de seguridad, luego fue trasadado a una dependencia y quedó libre horas después. Este martes, durante la séptima sesión, el edil tomó la palabra y expresó «mis disculpas por el exabrupto». El oficialismo consideró que «nada es una excusa» y pidió que «nos reconozcan por el trabajo que hacemos y no por el bochorno».

La sesión tras el escádandalo público de Sánchez tuvo varios interlocutores, siendo la primera en referirse al tema fue la concejal Soledad Villagra, quien pidió «disculpas a los concejales por los hechos del martes pasado por «la puteada» que dí, si bien estábamos en en un cuarto intermedio, me parece que amerita que pida las disculpas a los 6 concejales».

Posteriormente, intervino el protagonista del hecho que tuvo al Concejo en todos los medios nacionales: «No quería dejar pasar esta oportunidad para expresar mis disculpas por el exabrupto del martes pasado fuera de este recinto», dijo.

«Con total sinceridad digo que me olvidé de mi imagen, de este Concejo y de lo que represento», expresó.

Sobre la actitud de enfrentar a los agentes de la Policía de Chaco, Sánchez admitió :«Me subí en forma de protesta a un patrullero ante las detenciones infundadas. No lo volvería a hacer, solo que no lo pensé y actué en el momento». No obstante, sostuvo que «con total sinceridad, no me hubiese sentido mejor si me quedaba indiferente a la desesperación de quienes no tienen como alimentar, curar y educar a sus hijos».

«Ojalá no vuelva a pasar, ojalá se terminen los despidos, ojalá que no haya que salir a manifestar la quita de derechos laborales y de ningún tipo», deseó el edil del CER.

Respecto a las acusaciones sobre la violencia ejercida sobre el móvil policial admitió:«No me siento orgulloso del hecho, pero no rompí ni lastimé a nadie. Al contrario, yo recibí golpiza en el traslado hasta que me bajaron de la patrulla, pero todo está en manos de la Justicia, que se va a encargar de investigar».

«Simplemente, ofrezco mis disculpas a la ciudadanía de Resistencia y a mis pares, esta no fue una decisión que tiene que ver con el bloque ni con la política sino que fue personal por lo que uno puede resistir ante lo que cree injusto muchas veces», culminó.

La posición del radicalismo

A su turno, la concejal Carla Cantero repudió la actitud de Sánchez:»Queremos dejar en claro desde el bloque de la UCR de que nada es una excusa para los actos que vivimos la semana pasada. Creo que no podemos dejar pasar y no podemos minimizar el martes pasado porque fuimos noticia nacional, nos gustaría que nos reconozcan por el trabajo que hacemos y no por el bochorno».

Luego pidió el presidente del cuerpo, Alejandro Aradas cedió la presidencia, pidió la palabra y dejó algunas aclaraciones respecto a lo expresado por Fabricio Bolatti: «Quiero aclarar que los concejales tenemos inmunidades en lo que decimos dentro del recinto, los que tienen fueros son los diputados provinciales. Hay que reconocer a los concejales en esa solicitud de disculpas porque habla de hidalguía y me parece que eso es un punto a favor».

Contextualizó el hecho y pidió a sus pares que «tenemos que entender que tenemos, aparte de la Justicia ordinaria, una carga muy pesada que es la Justicia de la opinión pública. Esa es mucho más difícil de poder lograr que nos comprendan en las situaciones que diariamente lleva adelante».

Para Aradas «el martes pasado significó por los menos una llamada de alerta para este Concejo y significó también que hoy martes estemos en esa situación de análisis por lo que pasó. Lo que no tenemos que perder de vista, más allá de las luchas que acompañamos, es que nosotros nos debemos al ciudadano de Resistencia, el que nos paga el sueldo. Nuestra conducta y nuestro trabajo, más allá de las pasiones partidarias que tenemos, creo que esto tiene que ser un punto de partida para los 11 concejales para retomar el camino del diálogo».

La voz del Frente Chaqueño

En nombre del Frente Chaqueño hizo uso de la palabra el concejal Fabricio Bolatti, quien explicó que el martes 16 de abril se retiraron del recinto porque tomaron conocimiento de la detención de una mujer que formaba parte de la protesta por los despidos de trabajadores municipales. «Se pidió el cuarto intermedio para salir a ver que pasaba porque es un tema que lo tenemos nosotros es en el Concejo», dijo.

«Lo que pasó es muy llamativo, había demasiado movimiento y demasiada presencia policial para la situación que teníamos que era un posible corte de calle», describió al tiempo que agregó que había «prácticamente, 3 policías cada un manifestante. Hay un protocolo al que la provincia está adherida a un Decreto nacional, el que después fue ley y se llama Nilda Garré, que habla de una proporción entre los manifestantes y la fuerza pública, siempre menor la fuerza pública». Por eso sostuvo que «eso fue muy llamativo» y puso énfasis en «la forma en que actuó la Policía con los concejales que salimos».

Contempló que la actitud de su par del CER se debió porque «cuando pedimos hablar con el jefe del operativo para saber que pasaba porque estaba tan movido el asunto no tuvimos respuesta, lo intentamos con varios agentes en varios lugares y nadie nos respondió ni nos informó nada de lo que pasaba afuera y creo que eso fue lo que motivó al concejal Ángel Sánchez a ir desesperándose porque había una persona detenida gritando adentro de la camioneta».

Apuntó al accionar de los agentes de seguridad porque «la Policía actuó muy fuertemente, en mi caso terminé con gas pimienta en la cara» cuando «estábamos mirando a Ángel atrás de la camioneta». «Fue una situación muy fuerte, eso nos llamo la atención, queríamos avanzar y no nos dejaban», relató.

Defendió a Sánchez y sostuvo que «tenemos que tener en cuenta nuestra responsabilidad como funcionarios electos y tener actitudes más firmes. Tenemos que defender nuestra institución, lo que hizo Ángel es muy rescatable porque se jugó; algunos creen que es mal ejemplo, que se rompió un vehículo, no es cierto, no se rompió nada. Queda como que hicimos todo mal y no hicimos todo mal».

Relacionado