PAMPA DEL INFIERNO: ENTREGA DE ELEMENTOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y MERENDEROS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se entregaron kits escolares y kits para merenderos; además las instituciones educativas de zonas rurales fueron beneficiadas con elementos, permitiendo, de este modo que, sin intermediarios, y con articulación directa entre Provincia y Municipio la ayuda llegue a quienes realmente lo necesitan.

El gobernador Leandro Zdero, junto a la directora de la Fundación Soy Chaco, entregó este jueves kits para merenderos y elementos (heladera y cocina) para escuelas de Pampa del Infierno; entre ellos la EEP 896 “Pedro Chazarreta”del Paraje Pampa Grande; la EEP 724 “Antonio Stulic” del Paraje El Mangrullo; al merendero “Héroes de la Fe”, a la Iglesia Pentecostal y al merendero “Caricias de Jesús”, entre otros. Acompañado también por la Intendente Glenda Seifer el primer mandatario provincial remarcó lo fundamental de la articulación de la Provincia con Municipios, destacando también“esta mirada especial que tiene la Fundación Soy Chaco para trabajar de manera articulada con todas y cada una de las instituciones. “Vemos que las instituciones lo valoran porque hoy los elementos y las ayudas llegan directamente a la gente y nosotros después hacemos el monitoreo”, ratificó el primer mandatario provincial, destacando la entrega a diferentes instituciones educativas, pero también instituciones del ámbito social, y explicando que “hay merenderos que ayudan a muchísimos niños y familias, que tienen una articulación, una planificación con el municipio, con el Ministerio de Desarrollo Humano.

Asimismo, ponderando la labor de la Fundación Soy Chaco, el Gobernador enfatizó: “Lo que hacemos es poder brindar los elementos para que puedan seguir atendiendo y tendiendo una mano a los que más necesitan, y de la misma manera, a instituciones que tienen la responsabilidad en el ámbito educativo en la ruralidad, para poder conservar sus alimentos, y atender también a los chicos que pueden realizar ahí sus actividades educativas, pero también el comedor”.

Dar respuestas a las demandas de la gente Respecto de la entrega, la Directora de Fundación Soy Chaco, detalló que se entregaron heladeras, cocinas, y kits de merenderos “que son ollas especiales para la elaboración de comidas en los mismos”. Además, Martina confirmó que el trabajo se está replicando en diferentes puntos de la provincia y se encuentran “coordinando las distintas actividades para llevar las capacitaciones, que desde Fundación Soy Chaco y el programa Soy Trabajo, impulsado por el gobernador Zdero, estamos dando, en respuesta al pedido de la gente, para tener una fuente de ingreso, rápida y genuina en cada localidad”, finalizó.

Hechos concretos para federalizar la entrega de insumos

La intendente Seifert consideró que la agenda de actividades desplegada por el Gobernador en Pampa del Infierno “demuestra el trabajo territorial que venimos haciendo con el Gobierno de la Provincia y los municipios” y destacó la importancia de “estar de cara a la gente, viendo cuáles son las necesidades”. “La mayoría de las instituciones educativas que hoy recibieron sus elementos son escuelas rurales con las que estamos en permanente contacto y estamos en el territorio, por eso sabemos que con seguridad son las cosas que necesitan cada uno de los alumnos. Federalizar la entrega de recursos también es sumamente importante”, enfatizó la Jefa Comunal.

En esa línea, también remarcó que la llegada de una entrega a un paraje ubicado a 60 kilómetros de Pampa del Infierno, y que “eso significa que estamos trabajando con cada uno de los chaqueños codo a codo, mano a mano”. “Estos son hechos concretos, con recursos propios de los chaqueños con mucho esfuerzo en una situación muy compleja cumpliendo con cada uno de nuestros ciudadanos y la verdad que agradecerle al gobernador el esfuerzo que hace”, concluyó.

Relacionado