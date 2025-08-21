EXPLOSIVA CARTA DE MARCELA PAGANO A JAVIER MILEI: «LA CASTA LO RODEA Y LO MANIPULA»

Marcela Pagano y Javier Milei

Marcela Pagano advirtió al presidente Javier Milei que lo están «llevando a un abismo» y cuestionó duramente el rumbo del Gobierno. En una carta abierta que marca una escalada en su quiebre con el oficialismo y tras abandonar el bloque de La Libertad Avanza (LLA) , la diputadaadvirtió al presidenteque lo están «llevando a un abismo» y cuestionó duramente el rumbo del Gobierno.

En el texto, Pagano también arremete contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien llama «un burócrata del apellido», y denuncia audios que vinculan a funcionarios cercanos al Presidente con un presunto esquema de coimas en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

Titulada «Carta abierta al Presidente de la Nación», la publicación de la experiodista comienza con una frase personal y contundente: «Le escribo desde el dolor, desde la decepción, pero también desde el respeto».

En el texto, la legisladora sostiene que Milei se apartó de su promesa original y lanzó una de las definiciones más fuertes: «Usted no es la casta. Pero lo rodea. Y lo peor: lo manipula«.

En otro tramo, la diputada cuestionó sin rodeos al presidente de la Cámara baja. «Usted, que tantas veces habló del costo de la casta, hoy tiene como presidente de la Cámara de Diputados a un heredero político de esos privilegios. Un empleado de la herencia, un administrador de cargos, un burócrata del apellido. ¿Ese es el que combate la casta? Por favor…», sentenció sobre Menem.