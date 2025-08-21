EXPLOSIVA CARTA DE MARCELA PAGANO A JAVIER MILEI: «LA CASTA LO RODEA Y LO MANIPULA»
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Tras abandonar el bloque de La Libertad Avanza, la diputada le escribió al Presidente con duros cuestionamientos hacia su entorno, mencionando presuntos hechos de corrupción.
En el texto, la legisladora sostiene que Milei se apartó de su promesa original y lanzó una de las definiciones más fuertes: «Usted no es la casta. Pero lo rodea. Y lo peor: lo manipula«.
Finalmente, la diputada contrató este cuadro con la realidad social, mencionando a los jubilados que «eligen entre comer o comprar medicamentos» y las PyMEs que «se funden», mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, «se sienta a brindar con champagne por el ‘logro’ de que el país no explote… aunque se esté apagando».