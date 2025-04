PAMPA DEL INFIERNO: EL GOBERNADOR ZDERO ENTREGÓ TÍTULOS DE PROPIEDAD Y ADJUDICACIONES DE TIERRAS FISCALES

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

El gobernador Leandro Zdero, encabezó el acto de entrega de los títulos de propiedad y las adjudicaciones de tierras fiscales. Además, a través de la Fundación Somos Chaco, cuya titular es María Martina, se entregaron elementos de jardinería y para merenderos. “Esto significa recuperar lo que es de la gente, lo que fue el cobijo y la trayectoria de su familia y de esta manera entendemos que estamos recuperando la dignidad del Pueblo del Chaco”, dijo el primer mandatario provincial.

El Instituto de Tierras Fiscales llevó a cabo un trabajo significativo para asegurar la justicia y el acceso equitativo a la tierra para los productores rurales y sus familias. “Nuestro compromiso es con los chaqueños, trabajar sin intermediarios, darle tranquilidad en la tierra donde trabajan porque de esa manera vamos a sacar al Chaco adelante”, sostuvo.

Los instrumentos públicos generados por el Instituto no solo representan un reconocimiento legal, sino también un legado tangible que los agricultores pueden dejar a sus descendientes. Este proceso de titularización y formalización de tierras reivindica el derecho fundamental a la tierra, asegurando que las generaciones futuras tengan una base sólida para continuar con la labor agrícola y el desarrollo rural. La dedicación y el trabajo de los productores rurales son fundamentales en este logro, evidenciando la importancia de la tierra como un recurso vital y un patrimonio familiar.

Seifert: “Muchos esperaron más de 20 años para obtener el título de sus tierras”

La intendente de Pampa del Infierno, Glenda Seifert agradeció al gobernador Leandro Zdero y a los equipos técnicos del área de Tierras Fiscales. “Hoy vamos a cumplir el sueño de mucha gente. En Pampa del Infierno hace mucho tiempo que no se entregaban tantos títulos de propiedad y adjudicaciones”, dijo la intendente. Y agregó: “Estos títulos y adjudicaciones son para los verdaderos productores, no para los amigos del poder que se quedaron con la tierra de Chaco”.

En este contexto, la intendente Seifert dijo que muchos pobladores esperaron más de 20 años para obtener el título de propiedad de sus tierras. “Muchos partieron sin poder llevar su título de propiedad a la casa y decirles, esta tierra es mía. Hoy sus hijos van a recibir en nombre de ellos su título. Y les decimos que con este gobierno se terminó la burocracia y venimos a cumplir los sueños. Porque en cada título se representa el trabajo, el sacrificio de cada hombre de campo que día a día se levanta de sol a sol para hacer este Chaco pujante”.

Por otro lado, la presidente del Instituto de Colonización, Marilyn Canata contó que se trató de un arduo trabajo. “Seguimos encontrando tierras a piqueteros, cuando hay gente que hace años las están esperando”, dijo y añadió “la tierra es de quien la trabaja y de quien hace grande al Chaco y desde el Instituto tenemos el compromiso de seguir recuperando tierras fiscales y otorgandoselas a quienes se lo merecen”.

Por último destacó que “hoy somos una provincia transparente, no permitimos que en el Instituto se cobre un peso, ni que haya gestores. El trámite es directo entre el productor y el Instituto”.

Entregas de Kits

Por último, se realizó la entrega de kits de jardinería a la E.E.P.Nº 539 “Domingo F. Sarmiento”; E.E.P. Nº 111 “Juan Bautista Terán”; E.E.P Nº 732 “Antonio Stulic”; E.E.P Nº 657 “Thomas M. de Anchorena” y al Hospital Almirante Brown. El Kit de jardinería cuenta con Palas de punta, Palas ancha, Rastrillos, Carretillas, Machetes, Máquinas Moto guadaña con guantes y máscara.

Del mismo modo se realizó la entrega de “kits de merendero” a los merenderos “La Copa De Leche” y “Ayúdame a Ayudar”, los cuales contarán con ollas de 100 litros, cucharones; espumaderas, coladores de pasta, coladores de desayuno, jarras hervidora, y tazas.

Relacionado