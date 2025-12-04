PADRES TOMAN LA ESCUELA N.º 746 DEL PARAJE EL MILAGRO Y ACUSAN A LA DIRECTORA DE MALOS TRATOS

Miraflores — La comunidad educativa de la EEP N.º 746 del Paraje El Milagro mantiene tomada la institución desde esta mañana, en protesta por presuntos malos tratos atribuidos a la directora del establecimiento, identificada por los padres como M.E.Z., oriunda de Machagai y residente actualmente en Miraflores.

La medida fue confirmada por madres y padres que se comunicaron con medios locales. En un audio enviado a Raúl Argañaraz, de Panorama Informativo Digital, una trabajadora de la escuela expresó los motivos que llevaron al grupo a impedir el ingreso al establecimiento.

“Estamos tomando la escuela porque nos cansamos de sufrir maltratos de parte de la directora: maltrato hacia nosotros que estamos en la cocina, hacia los alumnos y docentes. Decidimos no dejar pasar a nadie hasta que baje alguien de la Regional de Castelli,” relató la mujer.

Los manifestantes sostienen que la situación fue informada previamente a las autoridades educativas, pero que no recibieron respuestas ni intervenciones concretas. Por ello, resolvieron iniciar una medida de fuerza hasta que representantes de la Regional Educativa se hagan presentes para tomar conocimiento directo del conflicto.

Desde esta redacción se intentó obtener declaraciones oficiales por parte de la Regional, pero hasta el momento no se recibió ninguna respuesta.

La comunidad educativa permanece frente al edificio escolar, a la espera de la llegada de autoridades que puedan mediar y analizar las denuncias.

La situación continúa en desarrollo.

