PACIENTE ONCOLÓGICA RECLAMA POR SU MEDICACIÓN AL INSSSEP

Este jueves, la paciente oncológica de Resistencia, Silvia Pajares, hizo público su reclamo a la obra social del Insssep, ya que no le otorgaron su medicación para poder continuar con su tratamiento contra el cáncer de ovarios.

Se trata de la droga «Olaparib 150ml», por 56 comprimidos, los cuales debe consumir dos por día, de forma permanente.

Con esta indicación, la caja le dura 28 días y cada mes debe acudir al Insssep para reclamar por el medicamento. Si no se le otorga, puede comprarlo de manera particular, con un costo de 5 millones de pesos.

«Esta medicación la viene tomando hace 5 años. Ya sucedió un par de veces donde tuvimos que acudir a la vía judicial y hasta hace dos meses venían cumpliendo en tiempo con la entrega. Luego comenzaron las negativas. La respuesta que nos dieron hoy es que para el lunes se cierran las licitaciones para cotizar los medicamentos a las droguerías y luego comprarlos. Ella debe continuar con las pastillas el próximo martes; en caso contrario, se corta el tratamiento y podría tener complicaciones», sostuvo su hija.

«Pero la realidad es que el Insssep no tiene proveedores, porque les deben a las farmacias y a las droguerías. Las droguerías no quieren darles más medicamentos hasta que ellos no regularicen las deudas», se lamentó.

«Por todo esto, los afiliados no reciben su medicación. Como ya se presentó un recurso de amparo anteriormente, ahora el paso a seguir es iniciar un embargo judicial al Insssep para poder comprar el medicamento», detalló sobre el trámite.

Así como Silvia, muchos de los afiliados deben acudir todos los meses, todos los días, a la farmacia del Insssep para seguir el proceso de pedido del medicamento, para ver si lo tendrán en tiempo y forma. Desde el lugar lo único que les dicen es que no tienen proveedores, que no tienen información, ni respuestas.

«Ella no es la única, los juzgados están desbordados con amparos para el Insssep, ya que hay más afiliados en la misma situación», concluyeron las afectadas.