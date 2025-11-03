AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN PRESIDENCIA DE LA PLAZA, PRÓXIMAS A SER SORTEADAS
Las viviendas, diseñadas para satisfacer las necesidades de la comunidad, serán sorteadas públicamente en los próximos días. Los interesados en acceder a uno de estos hogares, pueden inscribirse o actualizar sus datos a partir de hoy, 3 de noviembre, a través del sitio web oficial del IPDUV, ipduv.chaco.gob.ar.
Esta iniciativa busca garantizar que las familias de la localidad tengan la posibilidad de acceder a una vivienda digna.
Entre los requisitos establecidos para participar en el sorteo, se destaca que los ingresos comprobados por grupo familiar deben ser superiores a los 950 mil pesos. Esta medida, asegura que las casas se destinen a quienes realmente las necesiten y puedan mantenerlas.
El IPDUV reafirma su compromiso con el desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida de los chaqueños, trabajando incansablemente para que cada vez más familias cuenten con un hogar propio.
Para más información, se invita a la comunidad a visitar el sitio web del organismo o comunicarse a través de los canales oficiales.