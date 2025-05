PABLO DUET, EL CHAQUEÑO QUE GANÓ EL TÍTULO ARGENTINO DE KICK BOXING

Pablo Duet, nuevo campeón argentino de kick boxing en la modalidad full contact, visitó el estudio de Data Chaco Stream para compartir su logro y su experiencia en esta disciplina que es más que un deporte, es un estilo de vida que combina talento y trabajo.

«Fue una noche muy emocionante, pude consagrarme campeón argentino de la modalidad de full contact en semiprofesional», comenzó. Está «muy contento por traerlo a Chaco», confesó, y dijo que «pretendemos tenerlo mucho tiempo acá».

En la pelea del sábado pasado, Duet se enfrentó a un rival que ya conocía, pero esta vez el resultado fue otro. «Fue una pelea muy preparada, muy estudiada». Al vencer, Duet se convirtió en el cuarto chaqueño en quedarse con este título.

¿QUÉ SIGUE?

«No tengo muy en claro como sigue mi carrera a nivel profesional. Mi enfoque principal en este año va dedicado al amateurismo y mi meta final es poder competir por segunda vez en un Mundial representando a la Selección Argentina y a Chaco», sostuvo.

LA PREPARACIÓN

Para Duet, está claro que la pelea comienza antes de subirse a un ring. «La preparación fue mental y obviamente física. Trabajé la parte mental con una coach ontológico de Corrientes, que me ayudó a superar todas estas etapas de miedo, ansiedades, de frustración de haber perdido con él», expresó. Y añadió: «El descanso óptimo es entrenamiento».

TALENTO REGIONAL

Destacó el «talento internacional» que hay en la región, pero dejó en claro que no es suficiente si no hay un apoyo económico: «Hay mucho talento pero también hay muchas necesidad y mucha falta de apoyo».

ACADEMIA CHAKU

Es director de la Academia Chaku, en la que entrena a personas de diferentes edades, tanto para competir como por recreación. «Tenemos una nomina de alrededor de 300 alumnos, y activos ronda entre 80 y 120. Es un deporte que no solamente sirve para la competencia sino tambien se trabaja en diferentes niveles. Hay personas que van porque les ayuda a aliviar el estres o a mantenerse en forma. Liberas todas las tensiones», afirmó.

VISIÓN

Al hablar del trabajo, explicó que «si uno lo planifica, lo trabaja con pasión, el resultado es 90/10: 90% trabajo y 10% azar. Existe la posibilidad de que hagas todo bien y te vaya mal». A los chicos «les hablo de mis experiencias para que no se sientan frustados si el resultado llega a ser derrota. Perdiste, ¿mañana olvidaste todo lo que aprendiste o estás construyendo en base a algo sólido?», indicó.

«Lo que importa es el desarrollo tiene cuando se prepara para un objetivo. No pelen para ganar peleen, peleen para ser mejores«, aseguró Duet.

IMAGEN DEL KICK BOXING

«Mi principal objetivo en el NEA es que se cambie la visión del kick boxing. Como todo deporte, tiene múltiples beneficios y uno tiene que verlo de esa manera. Las dos personas que se están pegando están preparadas para eso. Despuás de cada pelea hay un abrazo, un saludo cordial, una camaradería. Mi aspiración es que se cambie la manera de verse. Para mí el foco está en el amateurismo: que se practique más de forma recreativa. Nunca nadie murió practicando kick boxing en Argentina».

EL COSTO DE SALIR CAMPEÓN

«Me costó 15 años de trabajo, no fue fácil. No fue un sacrificio para mí lograr este cinturón porque disfruté cada momento del proceso, fue un trabajo arduo, un camino lleno de obstáculos, pero al final lo hice con alegría. Hoy en día lo voy a defender con el corazón porque nunca voy a olvidar todo lo que tuve que pasar para lograr este cinturn y lo feliz que me hizo poder transcurri este proceso», manifestó.

