OTRO MIÉRCOLES DE MEGAOPERATIVO Y REPRESIÓN CONTRA LOS JUBILADOS FRENTE AL CONGRESO

La represión y el megaoperativo de seguridad dijeron presente nuevamente contra los jubilados, que se movilizaron como cada miércoles al Congreso para reclamar por el aumento de los haberes, la moratoria previsional y los medicamentos gratuitos. , que se movilizaron como cada miércoles alpara reclamar por el aumento de los haberes, la moratoria previsional y los medicamentos gratuitos. Si bien el Ministerio de Seguridad desplegó oficiales de todas las fuerzas federales y camiones hidrantes, los manifestantes lograron dar la vuelta al edificio parlamentario, lo que dio paso a empujones y gases lacrimógenos.

«El operativo es tremendo. Acabo de ver armas que no son solo de gases. La verdad es que es de terror. No hacemos nada. Estamos marchando por la vereda no más. Hay muchos más de ellos que nosotros», manifestó una jubilada, en diálogo con C5N.