OTRO IMPACTO LOCAL DEL «FENÓMENO SHEIN»: ARGENTINA TENDRÁ EL VUELO MÁS LARGO DEL MUNDO PARA TRAER PAQUETES DE CHINA

Unirá Shangai con Buenos Aires. Si bien será un vuelo de pasajeros, el corazón del negocio es transportar las compras que hacen los argentinos a través de plataformas chinas.

El auge del consumo en plataformas chinas como Shein y Temu estimuló la creación de una ruta directa entre Shangai y Buenos Aires.

La carga, el verdadero motor de la ruta récord

Más allá del atractivo turístico y diplomático que implica esta conexión aérea, en fuentes del sector coinciden en señalar que lo que sostiene económicamente esta nueva ruta no son estrictamente los pasajeros, sino la carga que transportarán en cada vuelo que llegue a Buenos Aires.

La explosión de las compras online realizadas por argentinos en plataformas chinas, básicamente Shein y Temu, generó un volumen de envíos que está recalentando la logística internacional hacia Sudamérica.

En los últimos tres años, el crecimiento exponencial de estas aplicaciones convirtió a la Argentina en un mercado clave para el e-commerce chino.

El flujo de paquetes de bajo valor, como ropa, calzado, accesorios, artículos de hogar y electrónica, saturó canales tradicionales de transporte, que hasta ahora dependían de vuelos con escalas en Estados Unidos, Europa o Brasil.

Así, con el “vuelo Shein” -como ya se lo menciona informalmente dentro del sector aerocomercial argentino- China Eastern busca agilizar la entrega de mercancías, reducir costos logísticos y asegurarse un corredor directo para capitalizar el boom del consumo digital argentino.

La decisión se enmarca en la estrategia más amplia de China de expandir su influencia comercial en América latina, y Buenos Aires es vista como una conveniente puerta de ingreso hacia Sudamérica, en la medida que luego la línea aérea china diversifique vuelos o establezca alianzas con empresas regionales para distribuir su carga.

El fenómeno de Shein y Temu en Argentina

El desembarco de Shein en Argentina no solo fue exitoso, sino también fulminante. La aplicación, conocida por su catálogo infinito y precios ultracompetitivos, se instaló con fuerza en los hábitos de consumo de los sectores medios y jóvenes.

Los tiempos de entrega, que pueden llegar a varias semanas según el tipo de envío que se contrate, no desalentaron la demanda, ya que el atractivo diferencial de precios respecto de las marcas locales compensa los plazos de espera.

A Shein se sumó Temu, otra plataforma de origen chino que se expandió de manera agresiva en el último año con campañas publicitarias masivas y descuentos de hasta el 90% en algunos productos.

Ambas aplicaciones no solo ganaron terreno en indumentaria y accesorios, sino también en pequeños electrodomésticos, artículos de belleza y productos para el hogar.

Según estimaciones privadas, millones de paquetes ingresan mensualmente a Argentina a través del régimen de pequeños envíos internacionales, que fue flexibilizado por el gobierno de Javier Milei.

El sistema aduanero, ya tensionado, debió adaptarse a un caudal inédito de compras individuales, mientras el debate sobre el impacto en la industria local se hace cada vez más intenso.

Gremios textiles y fabricantes nacionales denuncian que existe competencia desleal, mientras que la contrapartida es la satisfacción de los consumidores que celebran haber encontrado una llave para compras de cualquier tipo a precios irrisorios en medio de la crisis económica.

El “vuelo Shein” como reflejo de la transformación económica

El arribo del vuelo Shanghái–Buenos Aires es leído en el sector como una consecuencia directa del auge de estas plataformas. No se trata solo de conectar dos ciudades: es la materialización en la aviación comercial del fenómeno del e-commerce transnacional.

Para China Eastern, el desafío será sostener la ruta en el tiempo, dado que los costos de operación de un trayecto de casi 20.000 km son altísimos. Sin embargo, el potencial de carga parece garantizar la viabilidad.

La bodega de cada avión podrá transportar decenas de toneladas de mercadería, lo que permitirá reducir la dependencia de otros hubs logísticos y reforzar la presencia china en el Cono Sur.

El nuevo vuelo abre un debate inevitable sobre el futuro del comercio local. Por un lado, el consumidor argentino accede a productos más baratos, con una variedad difícil de igualar. Por otro, la industria nacional enfrenta una competencia feroz en un contexto ya complejo por la recesión, la inflación y la caída del poder de compra.

Según datos difundidos hace pocos días por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) en los primeros seis meses de este año las compras de vestimenta a través de plataformas del exterior representaron u$s408 millones, cifra que refleja un crecimiento de casi 260% en comparación con el primer semestre de 2024.

Las autoridades aduaneras ajustan las medidas disponibles para regular el ingreso masivo de paquetes, no tanto para limitarlos sino para asegurarse el pago de los tributos correspondientes.

Sin embargo, cada restricción choca con la resistencia social: millones de consumidores se han habituado a comprar por estas plataformas, y cualquier intento de limitar el acceso genera rechazos e invocaciones a la libertad económica.

El fenómeno también tiene impacto en el sector aerocomercial argentino. La llegada de un vuelo de esta magnitud no solo genera movimiento económico en Ezeiza, sino que puede dinamizar servicios logísticos asociados, desde almacenamiento hasta distribución de paquetería.

De hecho, desde el año pasado Aeropuertos Argentina encaró obras de ampliación y renovación de instalaciones y sistemas del área de Cargas en el aeropuerto internacional de Ezeiza, por donde ingresa el 98% de la mercadería importada en esta franja de consumo.

El “vuelo Shein” se convierte, de algún modo, en una autopista aérea que refleja la nueva relación entre ambos países: ya no solo exportaciones e inversiones, sino también productos que llegan directamente a la puerta de millones de argentinos mediante el sistema de courier.

Un récord de aviación con sello argentino

De concretarse en los términos anunciados, el vuelo de China Eastern será reconocido como el más largo del mundo en operación regular, superando a rutas actuales como Nueva York–Singapur.

Será, además, un récord con sello argentino: Buenos Aires quedará en el centro de una de las conexiones más extremas de la aviación global.

Más allá del atractivo estadístico, el verdadero trasfondo está en la transformación del comercio.

Lo que para muchos será una curiosidad aeronáutica -un viaje de 26 horas y 20.000 km entre Shanghai y Buenos Aires-, en realidad es el reflejo de una transformación profunda en el consumo argentino, donde millones de ciudadanos hallaron en los precios chinos un alivio frente a la inflación local y a precios caros por la fuerte carga impositiva.

El fenómeno Shein y Temu modificó las formas de comprar, presionó sobre la producción local y, ahora, hasta impactó en la configuración de rutas aéreas internacionales. En este caso, el “vuelo Shein” simboliza la intersección entre la globalización digital y la aviación comercial.

Argentina, atravesada por la crisis económica y la necesidad de abaratar consumos, se convirtió en terreno fértil para el desembarco masivo de plataformas chinas.

Este fenómeno no sólo redefinió los hábitos de compra, sino que terminó por justificar la creación de la ruta más larga del mundo.