OTRA DESTACADA ACTUACIÓN DE AJEDRECISTAS DE CASTELLI EN LA COPA FUTURO EN RESISTENCIA

Se realizó la tercera jornada de la copa futuro en Resistencia, volviendo nuestros ajedrecistas a tener otra destacada actuación: Catriel Hermann, con solo seis años por tercera vez consecutiva a salió campeón en la categoría sub 8. Luca Kviatkovski por segunda vez consecutiva fue campeón en Sub 10, y en la categoría sub 12 todo el podio fue de Castelli; Campeón, Mauro Palavecino. Sub campeón Facundo Palavecino y completando el podio Lisandro Paredes.

La última jornada de la «Copa futuro» se realizará el 24 de agosto donde se entregarán importantes premios a los niños y jóvenes que más puntos hayan acumulado en las cuatro competencias y los ajedrecistas de Castelli están en los primeros lugares en la mayoría de las categorías.

AGRADECIMIENTO

Muchísimas gracias a Ricardo Lazdin, Secretario general del Sindicato de Correos por facilitarnos la traficc para que puedan participar la mayor cantidad de ajedrecistas de Castelli en esta importante competencia, y lo que es valorable sin ningún costo para los padres.

