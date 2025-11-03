OSUNA PEDIRÁ QUE EXCLUYAN LA DECLARACIÓN DE GLORIA ROMERO ¿QUÉ PASÓ?

Este lunes por la mañana continúa el juicio por la desaparición y muerte de Cecilia Strzyzowski, donde se espera que siga en curso la declaración de Gloria Romero, madre de la joven víctima, quien había comenzado a brindar su testimonio el viernes pasado.

Gloria Romero.

Sin embargo, en la previa del inicio de la audiencia, el abogado de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna, dialogó con la prensa y aseguró que pedirá que se declare nulo su testimonio.

Según el letrado, posee pruebas de que el fiscal de Cámara de la causa, Martín Bogado, se reunió con Romero.

«La gente nuestra lo vio y tengo testigos. Estaba vestido con una chomba dejó el auto estacionado detrás de una camioneta. Tengo las pruebas», aseveró Osuna.

«Por esta razón no se puede pedir la anulación del juicio, pero seguramente se va a tener que excluir la prueba o lo que siga de la testimonial de ella», determinó.

Asimismo, dijo que «la testigo, mientras sigue en declaración y bajo juramente de ley, no puede recibir asesoramiento de ninguna de las partes. La entrevista con el fiscal debía ser previo a su declaración», sostuvo.

Más tarde, se refirió a críticas de la Justicia, por denunciar todos los hechos de manera pública: «Nosotros lo hacemos público y después denunciamos acá. Ayer domingo a quién le iba a avisar, apenas me contestó el secretario le informé. Le dije, mirá Germán, el fiscal se está entrevistando con la testigo, están en el hotel. Me dijo que le informaba a la jueza. Ahora informaremos y veremos qué pasa».