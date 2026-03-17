ORDENAMIENTO VEHICULAR Y ORGANIZACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE MOTOS

Con el objetivo de optimizar los espacios y mejorar el ordenamiento vehicular en la ciudad, el municipio avanzó con la colocación de señalética que indica los sectores habilitados para el estacionamiento de motos.

Estas acciones buscan organizar de manera más eficiente el uso del espacio público, facilitando la circulación y brindando mayor claridad a los conductores sobre los lugares destinados para estacionar sus motocicletas.

De esta manera, se contribuye al ordenamiento del tránsito y a una mejor convivencia vial, promoviendo el respeto por las normas y el uso adecuado de los espacios destinados al estacionamiento. 🚦

El municipio continúa trabajando en distintas medidas que permiten mejorar la organización del tránsito y la seguridad vial, generando una ciudad más ordenada para todos.

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