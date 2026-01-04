OPERATIVOS RURALES: SECUESTRAN ARMAS Y AVES EN VILLA ÁNGELA Y LA CLOTILDE

Personal de la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, a través de sus departamentos, División de Operaciones Rurales de Villa Ángela y Sección Villa Berthet, finalizó recientemente dos operativos de prevención y control en zonas rurales de la provincia, con importantes secuestros vinculados a presuntas infracciones a la Ley de Caza y a normativa de fauna y tránsito.

En Villa Ángela, durante un operativo desarrollado el 28 de diciembre, los efectivos realizaron recorridas y controles vehiculares en distintos lotes rurales. Como resultado, se procedió al secuestro de dos escopetas calibre 12, varios cartuchos, siete aves silvestres sin vida y una motocicleta que circulaba sin la documentación correspondiente. Los involucrados fueron notificados por presunta infracción a la Ley de Caza y al Código de Faltas provincial, con intervención de la Dirección de Fauna y del Juzgado de Faltas local.

Por otra parte, en la localidad de La Clotilde, el 3 de enero, tras recibir denuncias sobre fotos de caza furtiva, el personal rural llevó a cabo un operativo cerrojo en la zona donde se realizaba la actividad ilegal. Durante el procedimiento se secuestraron varias escopetas, cartuchos, armas blancas, señuelos electrónicos y aves acuáticas muertas. Los supuestos infractores fueron notificados por la presunta caza furtiva, en el marco de la veda total vigente en la provincia. Las actuaciones contaron con la intervención de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad.

Estos operativos reflejan el trabajo preventivo y de control constante del personal rural, destinado a proteger la fauna, garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y preservar el ambiente en zonas rurales de la provincia.

