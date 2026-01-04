AHORA “RECUPERARON DOS BICICLETAS ROBADAS TRAS UN HURTO DOMICILIARIO EN RESISTENCIA”

En la mañana del Domingo 4 de enero, personal de la División Patrulla Preventiva intervino en un hecho de hurto domiciliario ocurrido en un inmueble ubicado sobre calle Ushuaia N° 1727, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Quinta de Resistencia.

El procedimiento se inició alrededor de las 11:30 horas, tras recibirse un aviso que alertaba sobre la sustracción de bicicletas desde una vivienda particular. Al arribar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con el damnificado, Sebastián Canteros, de 40 años, quien manifestó que dos sujetos desconocidos ingresaron a su domicilio por la parte trasera, logrando llevarse dos bicicletas rodado 16.

Según relató el propietario, el hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, donde se observa a los autores del ilícito retirarse con los rodados, una bicicleta marca Topmega de color azul y otra marca Alien Force de color verde.

Tras tomar conocimiento de la situación, el personal policial inició recorridas preventivas por la zona y, minutos más tarde, logró localizar ambas bicicletas abandonadas en la intersección de las calles Tapir y Charata, procediendo a su formal secuestro.

El damnificado fue invitado a radicar la correspondiente denuncia escrita, mientras que los elementos recuperados fueron trasladados y entregados en la comisaría jurisdiccional, quedando a disposición de la autoridad competente.

