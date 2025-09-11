Jue. Sep 11th, 2025

OPERATIVO MURALLA SUR: AMPLIO DESPLIEGUE POLICIAL EN LA MADRUGADA EN RESISTENCIA

By Redaccion 7 horas ago

Participaron distintas unidades en tareas de control y prevención.

Durante la madrugada de este jueves, se llevó a cabo un amplio operativo policial en la ciudad de Resistencia, con el objetivo de prevenir delitos, controlar vehículos e identificar personas.

El despliegue se realizó en puntos estratégicos, abarcando avenida Islas Malvinas, avenida Soberanía Nacional y avenida Nicaragua, en la zona comprendida entre los puentes de avenida Hernandarias, Belgrano, Alberdi, San Martín, Lisandro de la torre, Chaco y avenida Urquiza.

El operativo fue ejecutado por personal policial de distintas unidades, con presencia en la vía pública durante varias horas, generando mayor seguridad en sectores de alta circulación.

