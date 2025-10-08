OPERATIVO LINCE ZONA INTERIOR: MÁS DE 160 MOTOS Y DROGAS INCAUTADAS EN DISTINTAS LOCALIDADES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Este dispositivo forma parte de una estrategia para fortalecer la seguridad en toda la provincia.

La Policía del Chaco desplegó un fuerte operativo de control en el interior provincial bajo el marco del Operativo LINCE, que dejó como resultado positivo el secuestro de motocicletas, armas blancas y droga, además de numerosas intervenciones por contravenciones e ilícitos.

Los procedimientos se desarrollaron en localidades como San Martín, Pampa del Indio, Las Breñas, Gancedo, Colonias Unidas, Hermoso Campo y Selvas del Río de Oro, con la intervención de distintas unidades policiales y la División Antinarcóticos.

San Martín: motos secuestradas y un arma blanca

En la ciudad cabecera, agentes de la Comisaría local y de la División 911 realizaron patrullajes y controles que derivaron en el secuestro de 9 motocicletas y la incautación de un arma blanca tipo chuza. Además, identificaron a 12 personas en la vía pública y realizaron más de 130 consultas en bases provinciales y nacionales.

Allanamientos, controles y más secuestros

En Hermoso Campo, un joven de 19 años fue detenido por circular en una moto que no contaba con la documentación pertinente, mientras que en Las Breñas se secuestró una motocicleta Gilera de 110 cilindradas, electrodomésticos y un celular vinculados a una causa por “Supuesto robo”.

En Pampa del Indio, se realizaron múltiples intervenciones con siete motocicletas secuestradas. En tanto, en Gancedo, se incautó una Honda Wave y se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Faltas.

También hubo procedimientos en Colonias Unidas, Ciervo Petiso, Laguna Limpia y Selvas del Río de Oro, donde se retuvieron más de diez motos y se labraron actas por diversas irregularidades.

Drogas incautadas.

La División Drogas de San Martín llevó adelante tres procedimientos con resultado positivo: se incautaron 2,8 gramos de marihuana y una 0,3 gramos de cocaína. La Fiscalía Antidrogas tomó intervención en todos los casos.

En total, hubo más de 1000 controles y casi 1200 personas identificadas. De esas, 117 quedaron notificadas por infracciones, mientras que dos fueron detenidas por delitos. El operativo terminó con un balance claro: menos motos en la calle sin papeles, menos droga y más presencia policial para cuidar a la gente.

