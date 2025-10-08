ATAQUE ARMADO: RECUPERARON EN SANTA FE UNA CAMIONETA ROBADA EN GENERAL PINEDO

La Policía del Chaco avanza en la investigación de un violento asalto ocurrido en el establecimiento Los Molinos, ubicado en la zona rural de General Pinedo, en la colonia Welber. El hecho, caratulado como «supuesto robo con arma de fuego y privación ilegítima de la libertad», tuvo lugar el lunes por la noche y derivó en un importante operativo interprovincial.

Según informaron fuentes policiales, los delincuentes irrumpieron en el campo y, bajo amenazas, sustrajeron una camioneta Toyota Conquest blanca junto con llaves y otros elementos personales pertenecientes a los damnificados.

Tras la denuncia, se dispuso un trabajo coordinado entre las fuerzas policiales del Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero, ante la sospecha de que los autores podrían haber huido hacia una de esas provincias.

En la noche del martes, personal de la Subcomisaría de Ataliva (Santa Fe) informó la Policía del Chaco que lograron el secuestro del vehículo robado, junto con una llave de una camioneta Ford Ranger y dos manojos de llaves correspondientes a domicilios afectados por el hecho.

El procedimiento fue supervisado por el Fiscal del Distrito 5º de Santa Fe, quien dispuso el secuestro del rodado y la intervención de la división de criminalística. La novedad fue comunicada al fiscal de turno del Chaco para continuar con las diligencias correspondientes.

El operativo contó con la colaboración de diversas unidades del Departamento de Investigaciones del Área Interior, entre ellas las divisiones de Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, Juan José Castelli y General San Martín, bajo la coordinación del Comisario Principal Ramón Darío Romero y del Subcomisario Ezequiel Nicolás Barrios, jefe de la División Investigaciones Interior Charata.

Las autoridades informaron que las tareas investigativas continúan para identificar a los autores del hecho y recuperar el resto de los bienes sustraídos.