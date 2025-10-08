Dictaron la prisión preventiva para el único detenido por el femicidio de Daiana Mendieta

El crimen de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes y que fue encontrada muerta en un aljibe, conmociona a Entre Ríos. La investigación avanza con un hombre de 55 años detenido.

Durante la audiencia, el acusado se abstuvo a declarar, por lo que la fiscal Emilce Reynoso, a cargo de la Investigación Penal Preparatoria, lo imputó por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego. En este contexto, la Justicia dictó 90 días de prisión preventiva, al considerarlo el principal sospechoso por el crimen de la joven.

La imputación del hombre es solo uno de los pasos en el proceso judicial. La investigación por el femicidio de Daiana Mendieta avanzó significativamente tras el hallazgo de su cuerpo este martes. Desde la Fiscalía se detalló que se están aguardando los resultados de las pericias y la autopsia para confirmar las causas de la muerte y avanzar en las imputaciones correspondientes. Según fuentes judiciales, existen múltiples elementos de prueba que podrían complicar la situación del detenido.

El hallazgo del cuerpo se produjo luego de cuatro días de búsqueda ininterrumpida desde que se reportó su desaparición el viernes por la noche. La joven fue encontrada dentro de un aljibe, camuflado con ramas, hojas y raíces, a unos 10 metros de profundidad, en un área rural ubicada a unos cinco kilómetros del acceso a la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla. La autopsia confirmó que murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego, según informó el portal Elonce.