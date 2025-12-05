OPERATIVO INTERFLUVIO 130: PROVINCIA Y NACIÓN LLEGARÁN CON NUEVA ASISTENCIA A EL IMPENETRABLE

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante cinco jornadas consecutivas, desde el lunes 8 hasta el viernes 12 de diciembre, los equipos recorrerán parajes y localidades entregando módulos alimentarios y agua, a familias previamente registradas en un padrón oficial. De esta manera, se completará la edición número 130 del Operativo Interfluvio Chaqueño.

El Gobierno del Chaco junto a Nación llevará adelante el último operativo del año del Interfluvio Chaqueño, destinado a brindar asistencia alimentaria y acceso a derechos a 17.000 habitantes en condición vulnerable de 48 zonas alejadas de El Impenetrable, entre parajes y localidades.

La ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, encabezará el despliegue junto a la subsecretaria de Articulación y Administración, Verónica Vargas, equipos del Ministerio, facilitadores del programa Ñachec e integrantes del Ejército Argentino. La intervención se realiza en articulación con el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, y forma parte del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

CRONOGRAMA DEL OPERATIVO

El desarrollo del operativo estará sujeto a las condiciones climáticas, ya que se trata de zonas de difícil acceso que pueden presentar intransitabilidad.

Lunes 8 de diciembre – 7:00

Villa Río Bermejito, Barrio Norte y Puerto Lavalle.

14:00: Paraje 10 de Mayo.

Martes 9 de diciembre – 8:00

Parajes: Manantiales, El Mojo, La Bolsa, La Esmeralda, Palma Sola, Campo Azul, Las Palomas, El Ñandubay, San Manuel, Miramar, El Palmar, Tres Pozos.

15:00: Las Tunillas, El Algarrobal, Tres Quebrachos, El Simbolar, Río Muerto Cruz, Río San Manuel, Cuatro Bocas y Olla Quebrada.

Miércoles 10 de diciembre – 7:00

El Espinillo, Pozo del Bayo, Palo Santo, Víboras Blancas, Pozo La China.

14:00: Fortín Lavalle, El Obrador, La Sirena y Paso Sosa.

Jueves 11 de diciembre – 7:00

Parajes: El Canal, San Luis, El Escondido, El Toroltay, El Colchón, Cabeza de Buey, El Telasco y Pellegrini.

Viernes 12 de diciembre – 7:00

Lotes 6, 39 y 614; parajes Las Vertientes, Los Milagros, Santa Carmen y La Pelolé.

El operativo permite llegar con asistencia directa a 5.000 familias de comunidades originarias y criollas que habitan la región del interfluvio entre los ríos Teuco y Bermejo. Además de la entrega de módulos alimentarios, los facilitadores de Ñachec relevan demandas específicas para articular respuestas con distintos organismos provinciales y nacionales. La ministra Galarza destacó el compromiso del equipo que trabajó durante todo el año: “Debemos resaltar el esfuerzo de todos los actores que forman parte de este operativo: el Gobierno de la Provincia, el Ministerio de Capital Humano de la Nación, el Ejército Argentino y nuestro propio equipo. Todos empujamos en el mismo sentido para llegar a las familias que más necesitan del acompañamiento del Estado”, afirmó.

Asimismo, pidió a la población permanecer en sus lugares de origen para facilitar las entregas:

“Reiteramos a las familias que se mantengan en sus parajes y localidades, porque esto permite un trabajo más ordenado y directo. El cronograma puede modificarse por condiciones climáticas adversas, y lo estaremos informando oportunamente”, concluyó.

