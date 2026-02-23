OPERATIVO DE LIMPIEZA EN EL RÍO NEGRO FRENTE AL CLUB REGATAS RESISTENCIA

Equipos técnicos de la Administración Provincial del Agua junto a la Municipalidad de Resistencia llevan adelante un operativo de limpieza del Río Negro en el sector ubicado frente al Club Regatas Resistencia, con el objetivo de optimizar la circulación del agua y contribuir al mantenimiento del cauce.

Las tareas se realizan de manera articulada con maquinaria de la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco y la colaboración del grupo “Los Carpinchos”, dependiente de la Subsecretaría de Sistemas Hídricos de la Municipalidad de Resistencia.

El presidente de la APA, Jorge Pilar, destacó el trabajo coordinado entre los organismos provinciales y municipales para llevar adelante esta intervención periódica destinada a retirar la maleza acuática acumulada en ese sector del río. “No es una tarea sencilla, porque los accesos son limitados y la maleza es abundante. Debe hacerse con precisión, por eso es fundamental el trabajo articulado, incluso con el equipo de Los Carpinchos”, señaló el funcionario, quien supervisó las tareas junto a integrantes de la comisión directiva del club.

Desde Vialidad Provincial informaron que en el operativo participa una excavadora perteneciente a la Zona I- Makallé del organismo vial, que junto a una cuadrilla contratada por el Club Regatas trabaja en la remoción de maleza acumulada y material embalsado en el cauce del río.

Estos trabajos logran mejorar el escurrimiento del agua, prevenir obstrucciones y preservar las condiciones del río en una zona de intensa actividad social y deportiva de la ciudad.

