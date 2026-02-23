GENERAL SAN MARTÍN: SECUESTRAN CAMIÓN CON 71 TONELADAS DE MAÍZ POR IRREGULARIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN

En horas de la tarde de este lunes, efectivos del Departamento de Seguridad Rural de General San Martín procedieron al secuestro preventivo de un transporte de carga de gran porte tras detectar inconsistencias en la documentación fiscal obligatoria durante un control de rutina.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 14:20 sobre la Ruta Provincial N° 90, específicamente en el acceso a la zona de Colonia Sur. En ese punto, el personal policial interceptó la marcha de un camión Scania con acoplado que circulaba por la zona.



Al ser entrevistado por las autoridades, el conductor, un hombre de 66 años oriundo de Presidencia Roque Sáenz Peña, manifestó que transportaba aproximadamente 71.000 kilogramos de maíz a granel con destino a un establecimiento agrícola local. Sin embargo, al exhibir la Carta de Porte (documento indispensable para el transporte de granos), los agentes constataron que el origen y el destino declarados en el papel no coincidían con la ruta y el sentido de circulación del vehículo.

Ante la presunta infracción a las normativas de transporte de productos agrícolas, se dio intervención a la División de Fiscalización Agropecuaria de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA – Regional Resistencia). El supervisor de turno dispuso el secuestro preventivo tanto del camión como de la totalidad del cargamento de maíz.El vehículo y la carga quedaron bajo custodia policial a la espera de que las autoridades fiscales arriben al lugar este martes para continuar con las diligencias legales correspondientes.

