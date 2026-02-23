LUXEMBURGO: ZDERO FUE RECIBIDO EN EL BANCO EUROPEO DE INVERSIONES PARA ANALIZAR FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

Este lunes, el gobernador Leandro Zdero (sin que corriera con gastos provinciales para esta misión) mantuvo una reunión en el Banco Europeo de Inversiones para analizar oportunidades de financiamiento de proyectos estratégicos. La visita a la Unión Europea y a Bélgica, vinculada al contexto del acuerdo con el Mercosur y a la agenda de promoción de Chaco Americano, NO fue solventada por la provincia del Chaco.

En este sentido, Chaco se adelanta en la búsqueda de inversiones y oportunidades comerciales, siendo la segunda provincia en iniciar gestiones en este marco. En este viaje de carácter comercial e institucional, el gobernador chaqueño mantuvo un encuentro con autoridades del Banco Europeo de Inversiones para interiorizarse sobre los mecanismos de financiamiento disponibles y explorar posibilidades para el desarrollo de proyectos en la provincia.

Durante la reunión, el mandatario estuvo acompañado por el presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Poccard, y dialogó con representantes del organismo, entre ellos Juan Gorriño Larrañaga, gerente de Operaciones para América Latina del BEI. En la oportunidad, se abordaron las herramientas de financiamiento que el banco pone a disposición para iniciativas vinculadas a infraestructura, desarrollo productivo y cooperación internacional.

¿Qué es el BEI?

El Banco Europeo de Inversiones es una institución financiera integrada por los 27 países miembros de la Unión Europea, que se financia en los mercados de capital y otorga préstamos en condiciones favorables para proyectos alineados con los objetivos estratégicos del bloque. Aproximadamente el 90 por ciento de sus créditos se destinan a la propia Unión Europea, aunque también impulsa iniciativas en otras regiones del mundo.

En ese contexto, durante el encuentro se analizaron las etapas que contempla el proceso de financiamiento para países fuera del bloque europeo, que van desde la identificación del proyecto y la presentación de la solicitud, hasta la evaluación técnica y financiera, la aprobación interna del banco, la firma del acuerdo, los desembolsos por etapas y el posterior monitoreo de ejecución.

Actualmente, Argentina es el segundo mayor receptor de financiamiento del BEI en América Latina, con proyectos en ejecución vinculados al transporte de energía eléctrica, la gestión de residuos sólidos urbanos, la modernización del subte en la Ciudad de Buenos Aires y obras de dragado y saneamiento del río Salado en la provincia de Buenos Aires.

Tras la reunión, el gobernador Zdero destacó la importancia de fortalecer vínculos internacionales que permitan impulsar obras de infraestructura y desarrollo productivo. “Agradecemos mucho la invitación y esta oportunidad para conocer de primera mano cómo funciona el Banco Europeo de Inversiones y cuáles son las herramientas de financiamiento disponibles para proyectos que generen crecimiento y mejor calidad de vida para nuestra gente”, expresó.

Además, remarcó el valor del diálogo institucional para avanzar en futuras iniciativas. “Estos encuentros nos permiten abrir puertas y pensar en proyectos estratégicos que puedan contar con financiamiento internacional, siempre trabajando de manera articulada con el Estado nacional y organismos multilaterales”, señaló.

Finalmente, el mandatario subrayó que la provincia busca consolidar oportunidades de inversión y cooperación internacional. “Queremos que el Chaco esté presente en estos espacios donde se planifican inversiones importantes. Nuestro objetivo es gestionar y generar condiciones para el desarrollo, con obras que impacten de manera positiva en el presente y el futuro de la provincia”, concluyó.

Relacionado