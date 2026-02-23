MIRAFLORES ¡NUEVA CASA, NUEVA VIDA PARA DON JUAN Y SU FAMILIA!
Después de que un tornado destruyera su hogar, desde la Municipalidad de Miraflores nos comprometimos a reconstruir su vivienda. ¡Y hoy es una realidad!
Don Juan Figueroa y su familia ya tienen una nueva casa, gracias al esfuerzo y compromiso de nuestro equipo.
El Intendente Rafael Frias expresó:
«Cuando una familia pierde todo, el Estado tiene que estar presente. No miramos para otro lado. Nos comprometimos con Don Juan y hoy cumplimos. Esto no es solo una casa, es esperanza, es dignidad y es un nuevo comienzo. Vamos a seguir trabajando por cada vecino que lo necesite.»
Este es solo un ejemplo de nuestro compromiso con las familias de escasos recursos. Venimos trabajando en numerosas intervenciones de mejoramiento habitacional, realizando mejoras, ampliaciones y construcciones nuevas para brindar un hogar digno a quienes más lo necesitan.
Felicitaciones a Don Juan y su familia, que hoy tienen un nuevo comienzo.
¡Estamos con ustedes!