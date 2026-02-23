MIRAFLORES ¡NUEVA CASA, NUEVA VIDA PARA DON JUAN Y SU FAMILIA!

Después de que un tornado destruyera su hogar, desde la Municipalidad de Miraflores nos comprometimos a reconstruir su vivienda. ¡Y hoy es una realidad!

Don Juan Figueroa y su familia ya tienen una nueva casa, gracias al esfuerzo y compromiso de nuestro equipo.

El Intendente Rafael Frias expresó:

«Cuando una familia pierde todo, el Estado tiene que estar presente. No miramos para otro lado. Nos comprometimos con Don Juan y hoy cumplimos. Esto no es solo una casa, es esperanza, es dignidad y es un nuevo comienzo. Vamos a seguir trabajando por cada vecino que lo necesite.»