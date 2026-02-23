Lun. Feb 23rd, 2026

MIRAFLORES ¡NUEVA CASA, NUEVA VIDA PARA DON JUAN Y SU FAMILIA!

por Redaccion J 2 horas atrás
✔️ Después de que un tornado destruyera su hogar, desde la Municipalidad de Miraflores nos comprometimos a reconstruir su vivienda. ¡Y hoy es una realidad! 🎉
👌 Don Juan Figueroa y su familia ya tienen una nueva casa, gracias al esfuerzo y compromiso de nuestro equipo.
🗣️ El Intendente Rafael Frias expresó:
«Cuando una familia pierde todo, el Estado tiene que estar presente. No miramos para otro lado. Nos comprometimos con Don Juan y hoy cumplimos. Esto no es solo una casa, es esperanza, es dignidad y es un nuevo comienzo. Vamos a seguir trabajando por cada vecino que lo necesite.»
👉 Este es solo un ejemplo de nuestro compromiso con las familias de escasos recursos. Venimos trabajando en numerosas intervenciones de mejoramiento habitacional, realizando mejoras, ampliaciones y construcciones nuevas para brindar un hogar digno a quienes más lo necesitan.
👏 Felicitaciones a Don Juan y su familia, que hoy tienen un nuevo comienzo.
¡Estamos con ustedes! 💪

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com