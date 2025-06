OPERARON A MIRTHA LEGRAND POR UN LUNAR EN LA MANO

Mirtha Legrand fue operada en las últimas horas. La noticia la confirmó su hija, Marcela Tinayre, en diálogo con TN Show.

Se trató de una intervención quirúrgica programada por un lunar en una de sus manos. La operación que le practicaron ayer duró menos de siete minutos, según contó la hija de La Chiqui, y se realizó ayer en el Sanatorio Agote, del barrio de Recoleta.

Actualmente, la diva está acompañada por su entorno más cercano, sobre todo por la conductora.

Vale destacar que la operación fue ambulatoria. No requirió de internación y Mirtha ya se encuentra haciendo reposo en su lujoso departamento en la Avenida del Libertador, en el barrio de Palermo.

El último paso de Legrand por el quirófano había sido en 2023, cuando le colocaron un stent de última generación. “Les quiero contar que para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí instalar un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando desde la colocación de los stent hace un tiempo“, informó en aquel momento en sus redes, antes de ser intervenida.

Los stents son diminutas prótesis de metal diseñadas fundamentalmente para tratar las lesiones que la aterosclerosis produce en los vasos que nutren al músculo cardíaco: las arterias coronarias.

Las lágrimas de Mirtha Legrand al celebrar los 57 años del estreno de su programa: “Me hicieron muy feliz”

El sábado 7 de junio no fue un día más para Mirtha Legrand, ya que cumplió 57 años al frente de los míticos almuerzos, ahora reconvertidos en cena.

Antes de dar inicio a la presentación de la mesa, la conductora recibió una torta por el 57° aniversario del debut de su programa. Emocionada, sin poder contener el llanto, dijo: “Disculpen, me emocioné muchísimo”.

“57 años… parece mentira. Me ha acompañado el público tanto y con tanto cariño y tanto amor”, siguió.

Luego, reflexionó sobre el paso del tiempo mientras hizo el programa: “Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado, así que muchas gracias”.

“Me han hecho una mujer muy feliz”, sentenció, con los ojos llenos de lágrimas.