OFICINA DE PRESIDENCIA “LISTA DE LEALES Y TRAIDORES” “¿OTRO APRIETE DEL GOBIERNO NACIONAL?”

Desde la oficina de presidencia en al Plataforma X, reiteraron, dieron a conocer el listado de los leales y los supuestos traidores, lo que votaron la LEY OMNIBUS y los que no votaron, la primera derrota del gobierno nacional no termina ahí sino también las amenazas a los gobernadores e incluso se habla de varias bajas a funcionarios que sus provincias no respondieron en el caso de Córdoba, Misiones entre otras.-

POSTEO EN LA PAGINA OFICIAL “X”

La Oficina del Presidente agradece el compromiso legislativo del bloque Frente PRO, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Ángel Pichetto, y del sector de la UCR que acompañó el proyecto, así como a todos los diputados que este martes votaron a favor en particular de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. También destaca la traición a sus votantes por parte de todos los bloques que le dieron la espalda a sus promesas de campaña por una Argentina distinta. El pueblo jamás olvidará los nombres de aquellos que, pudiendo facilitar las reformas que fueron elegidas por el 56% de los argentinos, decidieron seguir haciéndole el juego a la casta.

Votaron en favor del pueblo:

RITONDO(PRO) ARABIA(PRO) ARDOHAIN(PRO) AVICO(PRO) BACHEY(PRO) BALDASSI(PRO) BESANA(PRO) BIANCHETTI(PRO) BONGIOVANNI(PRO) BRAMBILLA(PRO) CAPOZZI(PRO) DE SENSI(PRO) FERNANDEZ MOLERO(PRO) FIGUEROA CASAS(PRO) FINOCCHIARO(PRO) GIUDICI(PRO) GONZALEZ(PRO) IGLESIAS(PRO) LASPINA(PRO) LOMBARDI(PRO) LOSPENNATO(PRO) MAQUIEYRA(PRO) MILMAN(PRO) NUÑEZ(PRO) QUIROZ(PRO) RAZZINI(PRO) AJMECHET(PRO) RODRIGUEZ MACHADO(PRO) ROMERO(PRO) SANTILLI(PRO) SOTOLANO(PRO) STEFANI(PRO) TORTORIELLO(PRO) VASQUEZ(PRO) VIDAL(PRO) YEZA(PRO) ALMIRON(LLA) ANSALONI(LLA) ARANCIBIA RODRIGUEZ(LLA) ARAUJO(LLA) ARRIETA(LLA) BENEDIT(LLA) BENEGAS LYNCH(LLA) BONACCI(LLA) BORNORONI(LLA) CORREA LLANO(LLA) D’ALESSANDRO(LLA) DIEZ(LLA) EMMA(LLA) FALCONE(LLA) FERREYRA(LLA) GARCIA(LLA) GONZALEZ(LLA) HUESEN(LLA) IBAÑEZ(LLA) LEMOINE(LLA) LLANO(LLA) MARQUEZ(LLA) MAYORAZ(LLA) MONTENEGRO(LLA) MORENO OVALLE(LLA) OROZCO(LLA) PAGANO(LLA) PAULI(LLA) PELUC(LLA) PONCE(LLA) QUINTAR(LLA) SANTILLAN JUAREZ BRAHIM(LLA) SANTURIO(LLA) TREFFINGER(LLA) VILLAVERDE(LLA) ZAGO(LLA) ZAPATA(LLA) MARTINEZ(LUM) ESPERT(AL) OMODEO(Creo) LOPEZ MURPHY(HCF) PICHETTO(HCF) FERNANDEZ, A.(Independencia) FERNANDEZ, E.(Independencia) MEDINA(Independencia) BANFI(UCR) CAMPERO(UCR) CARRIZO, S.(UCR) DE LOREDO(UCR) MONTI(UCR) NIERI(UCR) PICAT(UCR) VALLEJOS(UCR) VERASAY(UCR)

Votaron en contra del pueblo: MASSOT(HCF) MORCHIO(HCF) AGOST CARREÑO(HCF) AVILA(HCF) BORREGO(HCF) BRUGGE(HCF) CAMPAGNOLI(HCF) DE LA SOTA(HCF) FEIN(HCF) FERRARO(HCF) FRADE(HCF) GARCIA ARESCA(HCF) GUTIERREZ(HCF) KLIPAUKA LEWTAK(HCF) LOPEZ(HCF) MONZO(HCF) OLIVETO LAGO(HCF) PAULON(HCF) RANDAZZO(HCF) STOLBIZER(HCF) TORRES(HCF) ARRUA(Innovacion) CALLETTI(Innovacion) DOMINGO(Innovacion) FERNANDEZ(Innovacion) LLANCAFILO(Innovacion) OUTES(Innovacion) RUIZ(Innovacion) VANCSIK(Innovacion) VEGA(Innovacion) ACEVEDO(Por Santa Cruz) GARRIDO(Por Santa Cruz) MORENO(PyT) PICON MARTINEZ(PyT) AGUIRRE(UCR) POLINI(UCR) REYES(UCR) TETAZ(UCR) COBOS(UCR) ANTOLA(UCR) ARJOL(UCR) BARLETTA(UCR) BENEDETTI(UCR) BROUWER DE KONING(UCR) CARBAJAL(UCR) CARRIZO, A.(UCR) CERVI(UCR) CIPOLINI(UCR) COLETTA(UCR) COLI(UCR) GALIMBERTI(UCR) GIORGI(UCR) JULIANO(UCR) MANES(UCR) QUETGLAS(UCR) RIZZOTTI(UCR) SANCHEZ(UCR) SARAPURA(UCR) TAVELA(UCR) MACYSZYN(Buenos Aires Libre) PIPARO(Buenos Aires Libre)

