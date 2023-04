OFICIAL: LA FIFA CONFIRMÓ A ARGENTINA COMO SEDE DEL MUNDIAL SUB-20

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

A través de un comunicado, la casa madre del fútbol mundial informó que el país albergará el torneo juvenil entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Todos los detalles.

Ya se sabía hace un puñado de días, pero aún faltaba la confirmación. Y este lunes se hizo oficial tras el comunicado de FIFA y la conferencia de Claudio Tapia, presidente de AFA: Argentina será sede del Mundial Sub 20, a disputarse entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Así, el estadio Centenario del Club Atlético Sarmiento se mantiene como una de las posibles sedes, tras la visita del domingo de autoridades de la FIFA y de la AFA, junto al gobernador Jorge Capitanich y miembros de su gabinete.

Luego de la reunión de este lunes entre Tapia, Sergio Massa (ministro de Economía), y Matías Lammens (ministro de Turismo y Deportes), para pulir algunos detalles de logística y firmar los avales pertinentes, la casa madre del fútbol mundial informó en su página oficial que el torneo juvenil se celebrará en territorio albiceleste en las fechas estipuladas. “Un país que vive y respira el fútbol será una inspiración tremenda para las estrellas del mañana”, expresó Infantino en sus redes sociales.

Esta decisión se produjo luego de que FIFA le quitara la sede a Indonesia a finales de marzo por no aceptar a Israel en el certamen por defender la causa palestina. Con el objetivo de conseguir rápidamente un nuevo anfitrión, Argentina se postuló y la semana pasada una delegación de FIFA viajó hasta estas tierras para inspeccionar las sedes propuestas y las infraestructuras vinculadas. “Deseo dar las gracias a la AFA y en particular a su presidente, Claudio Tapia, así como a las autoridades gubernamentales, por su compromiso para albergar este gran certamen con tan poca antelación”, sostuvo Infantino.

Con el OK de las altas esferas para albergar el Mundial Sub 20, la Selección Argentina de Javier Mascherano quedó automáticamente clasificada, más allá de no haber podido acceder a través del Sudamericano. Así las cosas, el país vuelve a ser sede después de casi 22 años. La última vez fue en la edición 2001 que terminó conquistando el combinado nacional, que es el máximo ganador de títulos (seis estrellas).

Un total de 24 selecciones disputarán este Mundial Sub 20. El sorteo oficial, según informó la casa madre del fútbol, se realizará en Zúrich el 21 de abril y también falta confirmar las sedes donde rodará la pelota.

Claudio Tapia, tras la confirmación de Argentina como sede del Mundial Sub 20:«Estamos orgullosos de poder avanzar con la documentación pertinente para que la Asociación del Fútbol Argentino y nuestro país pueda ser organizador y sede del Mundial más importante que tiene FIFA a nivel juvenil».

«Con la documentación respaldatoria que nos ha presentado el ministro de Economía (Sergio Massa) y el ministro de Turismo y Deportes (Matías Lammens) hemos logrado cumplimentar la documentación administrativa que solicita FIFA para poder ser sede del torneo, para poder desarrollar este proyecto de Selecciones Juveniles que tenemos».

«Nos da la posibilidad de afianzar en esta competencia deportiva a todos los chicos que se vienen desempeñando en Europa, que son parte del proyecto de la Selección Mayor también. Se consolida el proyecto de Selecciones, su desarrollo».

Con información de TyCSports

