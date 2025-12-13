OBRERO EN GRAVE ESTADO AL CAER DE UN TERCER PISO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Sucedió a eso de las 8.40 en Lestani al 130. Un problema con el gancho del arnés, habría sido el problema que produjo la caída.



Una patrulla de la Comisaría Octava junto con la ambulancia del Hospital Perrando, llegaron hasta la obra en construcción, donde hallaron a un ciudadano de 30 años acostado en el suelo, quien refería dolores en su espalda.

Tras tomar las medidas medicas necesarias para inmovilizarlo y luego levantarlo, fue llevado al nosocomio donde ingreso con un “Tec grave y politraumatismos con asistencia mecánica respiratoria”.

Se encuentra acompañado por un compañero de trabajo, el mismo refiere que se hallaban en dicho lugar en el que realizaban trabajo de albañilería y en un momento dado el lesionado cae de una altura de 7 metros aproximado.-

Relacionado