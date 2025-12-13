DETUVIERON AL ORGANIZADOR DEL EVENTO DE MESSI TRAS LOS INCIDENTES EN EL ESTADIO DE CALCUTA

La ciudad de Calcuta vivió una jornada caótica por los graves incidentes ocurridos durante la visita de Lionel Messi al estadio de Salt Lake. El descontrol obligó al astro argentino a retirarse antes de lo previsto, lo que desató la furia de miles de hinchas que se sintieron estafados.

Muchos de ellos asistieron a la cancha con la promesa de ver a Messi jugar, pero el astro apareció vestido de civil, acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Para colmo, ni siquiera se pudo acercar a las tribunas ante la nube de personas que lo rodeaban para tocarlo o tomarse una foto.

Frente a la desorganización, la presencia del argentino duró apenas diez minutos y lo que debía ser una fiesta terminó en escándalo por la furia de los fanáticos, que invadieron en campo y destrozaron el estadio.

Como consecuencia de lo sucedido, la policía informó que detuvieron al organizador principal del espectáculo. El Director General Adjunto (ADG) de Ley y Orden, Jawed Shamim, confirmó la noticia horas después de los incidentes.

“Ahora hay normalidad. La segunda parte es la investigación; se ha presentado la denuncia y el organizador principal ha sido arrestado… Les digo que ellos (los organizadores) prometen que devolverán el pago de las entradas a los aficionados. Veremos cómo se puede lograr”, sostuvo el funcionario.

Las disculpas de la jefa de Gobierno de Bengala Occidental

La jefa de Gobierno del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, se mostró visiblemente afectada por lo sucedido y emitió un mensaje público: “Estoy profundamente perturbada y conmocionada por la mala gestión que se presenció hoy en el Estadio de Salt Lake”.

Banerjee pidió “sinceras disculpas a Lionel Messi, así como a todos los amantes del deporte y sus fanáticos, por el desafortunado incidente”. Además, anunció la creación de un comité de investigación encabezado por el Juez (retirado) Ashim Kumar Ray, junto a altos funcionarios del gobierno local, para determinar responsabilidades y evitar que algo similar vuelva a ocurrir.

“Una vez más, extiendo mis más sinceras disculpas a todos los amantes del deporte”, remarcó la funcionaria.

El trasfondo del escándalo: qué pasó en el evento de Messi

El evento, que prometía ser una celebración multitudinaria en honor a Lionel Messi, terminó en un verdadero papelón. Miles de personas se acercaron al estadio de Salt Lake con la promesa de que Messi jugaría un partido de fútbol.

Los hinchas denunciaron que, al momento de promocionar el evento, se publicitaron otras actividades que no fueron acordadas con la representación del astro argentino.

Luego, la desorganización, la falta de control y los incidentes en las tribunas generaron el caos en el estadio, donde Messi jugó y estrenó la capitanía de la Selección argentina en un amistoso con Venezuela (1-0) disputado en septiembre de 2011.