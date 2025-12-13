CHOCARON TRES MICROS CON HINCHAS DE ESTUDIANTES QUE IBAN A SANTIAGO DEL ESTERO POR LA FINAL DEL CLAUSURA

Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron entre sí camino a Santiago del Estero (Fotos: X/@MateoGonzalez_8 y @Chino_Blc).

Tres micros que trasladaban hinchas de Estudiantes de La Plata para presenciar la final del Torneo Clausura ante Racing en Santiago del Estero chocaron entre sí durante la madrugada de este sábado, informó el club platense.

Como consecuencia del accidente, tres personas sufrieron heridas leves y fueron trasladadas a un hospital de la ciudad de Pilar para su atención.

Estudiantes informó que “el resto de los pasajeros se encuentra en buen estado y no presenta lesiones”.

Unos 67 micros partieron anoche desde La Plata rumbo a Santiago del Estero con hinchas que acompañarán a Estudiantes en la final del Torneo Clausura ante Racing en el estadio Madre de Ciudades.

El comunicado de Estudiantes por el accidente en la Ruta 8

(X@EdelpOficial).

Estudiantes de La Plata informa que, en el día de la fecha, tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís.

Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación. El resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones. La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades.

La situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad.