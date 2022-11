OBRA PÚBLICA: COMENZÓ LA RECTA FINAL DEL JUICIO Y SE ESPERA QUE HABLE CFK ANTES DEL VEREDICTO

La Vicepresidente de la Nación podrá decir sus últimas palabras ante el TOF 2, que la juzga por la obra pública en Santa Cruz, antes del veredicto, que todavía no tiene fecha.

Este martes 29 se reanudará el juicio por la obra pública con la atención puesta en Cristina Fernández de Kirchner y la posibilidad que brinde sus últimas palabras ante el tribunal que la enjuicia junto a Lázaro Báez.

La cita será a las 9:30 y una vez que terminen los acusados con sus alocuciones, el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el cronograma final del proceso, lo que incluye la fecha del veredicto, el cual se espera que sea comunicado en la primera quincena de diciembre.

El juicio comenzó en mayo de 2019 y desde la semana pasada entró en su etapa final. Finalizó la prueba y los alegatos -en el que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condena para los 13 acusados- y comenzaron las palabras finales. Es el momento en el que los acusados pueden o no hablar por última vez antes del veredicto.

La vicepresidente tiene un pedido de 12 años de prisión por parte de los fiscales. En su alegato final, el abogado de Kirchner, Carlos Beraldi reclamó la absolución y denunció que los fiscales cometieron «prevaricato».

Ante el Tribunal Oral Federal Número 2 también podrán dirigirse Héctor Garro, Carlos Kirchner y el exsubsecretario de Obras Públicas, José López de quien se cuestionó el contenido de su teléfono celular utilizado como prueba.

El tribunal dividió esa etapa. El viernes empezaron cinco acusados. Entre ellos el empresario Lázaro Báez y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, dos de los principales acusados. «Es la tercera vez que me traen a un juicio oral en forma direccionada y omitiendo deliberadamente la presencia de otros compañeros de gabinete que llevaron adelante junto conmigo la gestión del estado», dijo el ex ministro de Néstor y Cristina Kirchner.

