OBEID: «LA ATENCIÓN MÉDICA ES CAPAZ DE DAR RESPUESTA, PERO NO HAY QUE DESCUIDARSE”

El diputado provincial y miembro del Comité de Evaluación, Monitoreo y Seguimiento de Evaluación Sanitaria, Luis Obeid, explicó el contexto que atraviesa Chaco en momentos donde se analizan medidas para contener el ingreso de nuevas cepas por COVID-19. Además, habló sobre su salida de la Presidencia del Pro-Chaco y recordó una tensa anécdota con Patricia Bullrich.

En comunicación con Radio Provincia, el diputado refirió esta mañana a la situación sanitaria del Chaco y remarcó que “estamos en un escenario que tenemos que estar muy alertas. El modelo de atención médica es capaz de dar respuesta, pero de ninguna manera hay que descuidarse”.

“Hoy estamos en un momento de muchísima alerta, producto no sólo de lo que venimos viviendo, sino que se nos agregan las cepas variables Manaos, Río de Janeiro y otras. Lo malo de estas cepas es que a lo que veníamos acostumbrados a escuchar se agrega mayor velocidad de propagación y efectividad, y se cree también en daño”, explicó.

En ese sentido, el representante del Comité puntualizó que se trabaja en medidas “que son restrictivas, que tiene que ver con quién pasa en los puntos fronterizos, cómo bajamos la circulación nocturna, cómo hacemos el corredor sanitario seguro de los que vienen de otros lados”, y agregó que también se trabaja “en la estrategia preventiva que es lo vacunal, tratando de seguir un esquema de racionalidad ante la escasez. Y en el medio, lo que no podemos dejar de hacer, es la detección: mucho testeo, mucho seguimiento a los casos”.

Ante la coyuntura, le legislador valoró la decisión del gobernador Capitanich para convocar a los intendentes de localidades fronterizas para “hacer causa común” respecto a los controles, y argumentó que para todo esto “hay una razonabilidad”. “Corrientes nos prohibía el paso por creer que el problema éramos nosotros y no entender que era otro, por eso les pasa lo que hoy les pasa. Esas experiencias hay que saberlas y capitalizarlas para poder saber actuar”, ejemplificó.

A su vez, Obeid señaló que “preocupa mucho lo de las fiestas clandestinas”. “Preocupa que todavía no le encontramos la vuelta para poder detener la fiesta, no llegar a las 5:00 una vez que el hecho está producido, ahí es donde tenemos que actuar antes”, explicó, y contó que “ayer me reuní con empresarios que están en la noche, que te abren la cabeza para poder abordar el tema”.

Situación del Pro-Chaco: “Yo del partido no me fui”

Consultado sobre su alejamiento de la cúpula del Pro-Chaco, el legislador que sigue representando al partido en la Cámara de Diputados de la provincia y que fue pionero del desembarco del sector formado por Mauricio Macri, apuntó hacia adentro y lanzó que “si hay un mensaje de unión, de construcción, empiecen por casa, empiecen aceptando los diferentes matices”.

“Si los que vienen y toman la posta de seguir construyendo creen que pueden construir solamente a partir de destruir al otro está perfecto, yo no comparto esto. Tampoco comparto que uno tenga un rol de oposición a todo por oposición misma”, señaló Obeid, y remarcó que “yo del partido no me fui, a mí nadie me llamó, nadie me dijo ‘usted está expulsado’”.

Al respecto de las críticas cosechadas por sus pares opositores de la Unión Cívica Radical al acompañar votaciones de proyectos enviados por el oficialismo, el legislador defendió su rol de “ser un opositor constructivo”, aunque destacó que “no puedo aceptar que digan que yo vendí la Casa de Gobierno, no puedo aceptar que digan que entregué la caja previsional del Chaco, que les saqué el 82% móvil, cuando la verdad es absolutamente otra. Cuando hablamos de Fake News no hablamos de informar, hablamos de destruir”.

En ese sentido, recordó una comunicación que mantuvo con la actual presidenta del Pro nacional Patricia Bullrich, sobre quién contó que “la última vez que me habló fue para reprocharme la venta de Casa de Gobierno y yo le dije ‘¿cómo podés creer que 17 boludos en una banca vendan la Casa de Gobierno de una provincia?’”. “¿En qué cabeza cabe que esto puede ser posible? Solamente en la cabeza de alguien que cree que esto se puede hacer, es más, quiere que sea así para tener motivos. Esa es mi principal indignación con todo esto”, agregó.

“No estar en la comisión de un partido es lo de menos, sino serían muy pocos los que participan en política”, destacó el legislador, y agregó que “puedo decir con orgullo y convicción que la posibilidad de participar en política me la dio este partido y la figura de Mauricio Macri, por lo tanto, jamás voy a renegar de eso que es mi despertar en política. Lo hice con la mayor entrega”.

