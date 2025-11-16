NUVO BANCO DEL CHACO INAUGURÓ LA NUEVA SUCURSAL FONTANA

Con la presencia del gobernador Leandro Zdero y el intendente Fernando Cuadra, autoridades de Nuevo Banco del Chaco realizaron este viernes la inauguración formal de la nueva Sucursal Fontana, que desde ahora brinda atención comercial integral, mejores condiciones y acceso a todos los productos financieros para toda la comunidad.

El acto estuvo encabezado por el presidente de NBCH, Germán Dahlgren, junto a los directores Claudia Bernardis, Edgardo Marinoff, Gustavo Mourazos y Raúl Bagatolli, y la gerente de la flamante sucursal Gabriela Barrios, acompañados por funcionarios, vecinos, comerciantes y empresarios que anhelaban esta recategorización de servicios financieros para Fontana.

De esta manera, quedan atrás los servicios limitados que se brindaban en la minifilial, para tener atención integral, con espacios modernos y confortables en el mismo edificio de avenida Alvear 4900. Una ubicación estratégica en plena zona de crecimiento comercial y de alta circulación

La Sucursal Fontana cuenta con sectores diferenciados para gestiones comerciales, atención de empresas, tarjetas de crédito, préstamos, inversiones, asesoramiento financiero y ventanilla de caja.

La atención se mantiene en el edificio de avenida Alvear 4900, en Fontana, en el horario habitual de 7.30 a 12.30, con todos los servicios y atención disponibles y habilitados.

También se realizó la refacción del recinto de cajeros con nuevos servicios como el de depósitos en efectivo que está disponible las 24 horas, todos los días de la semana.

Los vecinos de Fontana pueden realizar todas sus operaciones bancarias sin necesidad de trasladarse a Resistencia, consolidando así la presencia territorial de NBCH y su compromiso con el desarrollo local.

