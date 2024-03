NUTRIDA MARCHA EN RESISTENCIA POR EL DÍA DE LA MEMORIA

Organismos de DDHH y agrupaciones sociales y políticas se movilizaron en rechazo al Gobierno nacional.

Miles de personas se movilizaron en Resistencia en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con una marcha en el centro de la ciudad y un acto frente a la Casa por la Memoria, a 48 años del golpe militar.

Organismos de DDHH junto con organizaciones sociales y políticas encabezaron la multitudinaria manifestación en rechazo «a las políticas económicas del gobierno nacional y en repudio a las iniciativas por el negacionismo del genocidio».

La marcha comenzó pasadas las 17 horas y el acto tuvo lugar en calle frente a la ex Brigada de Investigaciones y consistió en la lectura de un documento consensuado por todas las organizaciones por parte de Mauricio Amarilla, de Familiares de víctimas del terrorismo de Estado, y Santiago Osuna, de H.I.J.O.S. Chaco y actual presidente de la CPM Chaco.

EL DOCUMENTO DE LA COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA

Como parte del acto se leyó el documento titulado: «A 48 AÑOS CON MAS FIRMEZA QUE NUNCA GRITAMOS:¡NUNCA MÁS!»

En la madrugada del 24 de marzo de 1976, iniciaba a uno de los capítulos más tristes de la historia argentina, la democracia volvía a ser interrumpida por quienes se creían los dueños de la riqueza y de la vida.

Así comenzó la implementación de un modelo político, económico, cultural y social que tuvo por objetivo acentuar el individualismo, la demonización de la militancia política. Mientras desmantelaban la industria nacional y concentraban las riquezas en pocas manos. Entre 1976 y 1983 cerraron 20.000 fábricas, número demostrativo del desastre económico ocasionado.

Una generación entera, la que ya había esbozado el sueño de una Patria liberada, se resistió e hizo frente al nuevo gobierno de facto.

Se encontraron con la maquinaria asesina más grande después del genocidio contra los pueblos originarios. El Estado Terrorista montó en dependencias militares, policiales y empresariales más de 800 Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, por estos campos del horror pasaron miles de personas que fueron sometidas a la violencia más terrible que un ser humano pueda recibir, son conocidas las torturas utilizadas, los abusos sexuales y los asesinatos.

Por si no fuera suficiente tanta crueldad, decidieron que el mejor destino para los cuerpos de las víctimas era hacerlos desaparecer, arrojarlos al mar, a los ríos, incinerarlos o enterrarlos en fosas comunes. Esas son las y los 30.000, y también les 400 desaparecides del colectivo de la diversidad. Acá estamos sus compañeras y compañeros, sus hijas e hijos, sus familiares y un pueblo rindiéndoles homenaje.

Finalizada la dictadura se inició el largo camino de lucha contra la impunidad, las compañeras y compañeros que sobrevivieron al horror dieron valientemente sus testimonios que echaron luz sobre tanta oscuridad, sin embargo los verdugos movieron sus hilos para retrasar este proceso, garantizando incluso legalizar su impunidad con las nefastas leyes de obediencia debida y de punto final que aplazaron por dos décadas el proceso de juzgamiento.

El 25 de mayo de 2003, un hombre se sentó en el sillón presidencial y nos propuso un sueño, el sueño de una Argentina mejor, y esa nueva nación sólo sería posible con el juzgamiento de los asesinos del pueblo.

Néstor Kirchner fue el primer y único Presidente de la República en asistir al lugar donde se perpetró la Masacre de Margarita Belén para pedir perdón en nombre del Estado y exigir justicia.

Así, tiramos a la basura las leyes de impunidad, sentamos en el banquillo de los acusados a los verdugos y logramos enviar a la cárcel a más de mil genocidas.

Estos 40 años de democracia fueron complejos y cambiantes, el pueblo logró sus victorias y conquistas, pero también hubo retrocesos y cuestiones que siguen siendo una deuda pendiente. No podemos olvidar a los luchadores sociales que sufrieron persecución y fueron asesinados por las fuerzas represivas del Estado. Sigue siendo una deuda de la democracia el desmantelamiento del aparato represivo imperante en las fuerzas de seguridad, es necesario democratizar la policía y sus institutos de formación, no podemos permitir que los pibes y pibas que ingresan a la Policía sufran torturas con la excusa de formar el carácter, no puede ser que no tengan la mínima instrucción en el respeto irrestricto de los derechos humanos y los valores democráticos. Si queremos terminar con la violencia institucional es necesario dar vuelta todo.

El Poder Judicial Federal es muy lento, convirtiéndose en muchos casos en garantes de la impunidad de genocidas que mueren sin ser juzgados o víctimas que mueren sin ver a sus verdugos presos. Esta complicidad judicial es más notable cuando deben ser juzgados grandes empresarios o propios miembros del Poder Judicial que actuaron en connivencia con los genocidas. En nuestra provincia pudimos lograr hace días atrás una nueva sentencia para el ex Fiscal Federal Roberto Mazzoni por ser parte del operativo ilegal de detención e imposición de tormentos al compañero Hugo Barua, fallecido en el año 2020. Hugo Barua Presente!

Hoy la Argentina vive un momento crítico en su historia, ya que el anarco capitalismo logró imponerse en las urnas. En 100 dias ya ha hecho un daño inmenso con sus recetas de ajuste, desmantelamiento del Estado, privatizaciones, despidos masivos, ataque a la industria nacional, a la cultura y las artes, y a todo aquello que tenga vestigio de popular.

Javier Milei se aprovechó de la insatisfacción social por la falta de respuestas concretas de parte de los sucesivos gobiernos. Se presentó como «lo nuevo», cuando aquí todas y todos sabemos que son exactamente los mismos de siempre, los que históricamente se llevaron las riquezas a costa del hambre del pueblo.

El Presidente lleva adelante una agenda de constantes agravios. Ataca frontalmente los pilares de memoria, verdad y justicia, reivindicando y dándole reconocimiento a los genocidas, como fue el caso de Horacio Losito, multi condenado por delitos de lesa humanidad que fue recibido con todos los honores en el Regimiento de Monte 30 en Misiones. A su vez profundiza su violencia contra todo aquello que sea popular, es así que ataque de forma directa al colectivo de mujeres, a la comunidad científica, a las y los jubilados, a las y los docentes, a la cultura popular y a todo aquello que se le ponga en frente y no apoye sus ideas y su delirio de grandeza.

El plan colonial es evidente, el Presidente se alineó completamente a los intereses del gobierno de Estados Unidos. Ejemplo de esto es la entrega del control del río Paraná a los yankees, ese mismo río por el cual sale más del 80% de la producción, ya no será controlado por el Estado. El mismo presidente confesó ser admirador de Margaret Thacher, criminal de guerra y enemiga de la Patria, responsable directa de la muerte de compatriotas en la Guerra de Malvinas.

Hasta el FMI le dice que atenué el ataque a los sectores populares y no es el Fondo justamente un representante del pueblo.

Este modelo de entrega impacta aun más fuerte en los sectores históricamente postergados como las comunidades orginarias, perseguidas y expulsadas de sus territorios, consumándose el constante genocidio por goteo a los pueblos ancestrales.

Con la excusa de los gastos excesivos, vieja y conocida estrategia utilizada por la derecha argentina, se está destruyendo el Estado como garante de derechos. También es evidente su desprecio por la democracia y las instituciones, es así que intentó mediante un Mega DNU tirar abajo el sistema legal argentino. DNU que todavía está vigente.

El gobierno nacional se desentiende de la Educación Básica aduciendo que es una problemática provincial, congela el envío de partidas del Fondo Compensador y el Fondo de Incentivo Docente. La Educación Superior y la ciencia peligran de igual manera, Javier Milei esta dispuesto a eliminar el CONICET y las Universidades Públicas.. ¿Qué futuro se puede tener si al presidente no le importa la educación de las pibas y pibes? ¿Qué desarrollo puede tener un país si el presidente ataca a las universidades públicas?

La falta de seguridad asola a nuestro país, la inseguridad no la sufren quienes viven en barrios privados y circulan en autos oficiales, la inseguridad la sufrimos nosotras y nosotros, caminando nuestros barrios, esperando el colectivo, entrando y saliendo de nuestras casas.

Sin embargo a esta compleja problemática dicen enfrentarla, pero sólo montan shows mediáticos en operativos policiales dignos de cine pero sin traer soluciones de fondo. Es así que hoy vemos con tristeza como el narcotráfico tiene sitiada a la ciudad de Rosario, donde cientos de pibes sin oportunidades se transforman en la mano de obra barata de los narcos que se hacen millonarios con la complicidad judicial, policial y política. Si queremos seguridad no solo hay que desplegar policías en las calles, hay que garantizar oportunidades para que los pibes no caigan en el consumo y en la delincuencia. Necesitamos trabajo y educación.

Nuestro país vive una situación compleja, con una inmensa pérdida del poder adquisitivo, con cada vez más precarización laboral y sueldos de miseria, hoy más del 50% de las argentinas y argentinos está por debajo de la línea de la pobreza. Son las organizaciones sociales las que con esfuerzo y creatividad sostienen los comedores populares. Sin embargo el gobierno ha decidido cortar cualquier tipo de asistencia a estas barriadas, privando de una mínima ración de comida a cientos de miles de personas. Sin embargo cuando estas organizaciones salen a exigir un Estado presente son salvajemente reprimidas, ¡para eso si que hay recursos! ¿Cómo podemos tener futuro si no garantizamos un plato de comida a nuestras píbas y pibes? El hambre es el límite!

Todos los días la violencia machista nos arrebata mujeres, personas trans y disidencias, sin embargo el gobierno nacional decidió eliminar cualquier tipo de política pública que atienda esta gravísima situación, eliminó de un plumazo instituciones abocadas a esta temática dejando a miles de víctimas sin apoyo jurídico y psicológico. ¿Cómo podemos ser una mejor sociedad si el gobierno nacional no combate la violencia?

Quienes nos reconocemos como parte del campo popular no podemos ignorar que esa insatisfacción social surge de asimetrías que no se pudieron resolver, surge de dirigentes políticos mezquinos que pensaban más en las próximas elecciones que en estar a la altura de las responsabilidades políticas y de gestión que tenían. Para convocar a nuestro pueblo, que esta constituido por un sociedad compleja y cambiante, hay que conocer en profundidad su necesidades y anhelos, si realmente se quiere transformar la realidad, hay que tener fuertes convicciones y un método claro, no sirve estar detrás de un escritorio o hacer una puesta en escena llena de cámaras.

La provincia del Chaco no es una isla, y aquí las cosas están cada vez más difíciles, 13 de diciembre del 2023 le dijimos al gobierno encabezado por Leandro Zdero que estábamos abiertos al diálogo, pero que no queríamos que el gobierno provincial sea una versión chaqueña del Macrismo ni que se mimetice con Javier Milei y Victoria Villarruel para atacar la memoria y hambrear al pueblo.

Lamentamos que el gobierno provincial haya desechado totalmente la rica historia del radicalismo y se someta al proyecto de Javier Milei y Patricia Bullrich por una coparticipación que le corresponde, aparte de un fondo reparador dado que estamos en los primeros puestos del ranking de la pobreza y que nuestra capital es la ciudad más pobre del país. ¿Cómo cree que va a solucionar el hambre reprimiendo piquetes y protestas y persiguiendo a personas que sólo reclaman por mercaderías para sus comedores?

Repudiamos su política y le reclamamos al gobernador que reflexione, que sabe que una buena parte de los empleados públicos son indigentes y la gran mayoría es pobre. Con la política que usted apoya van a desaparecer las pymes, sin la obra pública, va a tener decenas de miles de desocupados en las calles. Acuérdese gobernador de aquella frase histórica de Raúl Alfonsin «Con la democracia se come, se cura y educa».

No se escude en la herencia recibida. Reclame al gobierno nacional lo que le corresponde al Chaco.

No se sume al desmantelamiento de los Espacios de Memoria de nuestra provincia, no se aproveche de la precarización laboral heredada y genere más desocupación, respete la política de Memoria, Verdad y Justicia en los hechos y no sólo en el discurso. Hoy más de 15 trabajadoras y trabajadores de la memoria se quedaron sin su puesto de trabajo, incluso situaciones más graves, como ser el caso de trabajadores que habiendo cumplido con sus tareas no reciben el pago correspondiente, ante los reclamos el planteo del gobierno es que tengamos paciencia, es muy fácil para los funcionarios pedir paciencia, ellos tiene sus abultados sueldos asegurados y sus heladeras llenas.

Repudiamos enérgicamente la actitud de la Ministra de Educación Sofia Naidenoff, quien desde el primer día de su gestión denostó el trabajo de más de 15 años de trabajadores y organismos de derechos humanos, inclusive cometió un grave acto de incumplimiento de sus deberes de funcionaria pública quitando de un plumazo del calendario escolar los contenidos de memoria, ignorando o pisoteando al menos 7 leyes provinciales y nacionales. Tampoco queda claro que destino le dio a los recursos que por Ley de Presupuesto estaban asignados a la Comisión Provincial por la Memoria. Hablaban de transparencia y respeto a la instituciones, sería bueno que empiecen a cumplir en su gestión lo que decían ante micrófonos.

¡La Memoria y la organización popular son nuestras armas!

Al poder les duele que todos los 24 de marzo y los 13 de diciembre recordemos y honremos a nuestros mártires queridos.

Les duele Y LE MOLESTA que se recuerde a las mujeres luchadoras, por eso borraron sus nombres y bajaron sus retratos de un salón de la Casa Rosada.

Les duele Y LE MOLESTA que en nuestros corazones lata la memoria de un pueblo que no va a dejarse doblegar y que más tarde o más temprano, como lo hicimos con los genocidas, los iremos a buscar.

El poder le teme a la organización popular, tenemos que ser capaces dialogar, interpretar e interpelar a los distintos sectores sociales, entendiendo su complejidad y diversidad, no queremos ser una vanguardia ilustrada, sino realmente ser partícipes de la organización popular que le pondrá freno a este proyecto político, económico y social que es la copia maquillada de lo realizado durante la última dictadura, durante el menemismo y durante el macrismo.

Acá no se rinde nadie, por eso salgamos a las calles sin miedo, con orgullo militante, con la certeza de saber que el pueblo unido jamás será vencido y sobre todo con la bandera argentina por encima de todo y de todos.

NUNCA MÁS ENTREGA DE NUESTRA SOBERANÍA

NUNCA MÁS EXCLUSIÓN

NUNCA MAS SALARIOS DE MISERIA

NUNCA MAS PRECARIZACION LABORAL

NUNCA MAS VIOLENCIA INSTITUCIONAL

NUNCA MÁS FEMICIDIOS Y TRASNFEMICIDIOS

NUNCA MÁS PERSECUSION A LUCHADORES SOCIALES

NUNCA MAS TERRORISMO DE ESTADO

NUNCA MÁS MISERIA PLANIFICADA

NO OLVIDAMOS. NO PERDONAMOS. NO RECONCILIAMOS.

30.000 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS! PRESENTES! AHORA Y SIEMPRE!